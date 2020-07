Pattensen

Nach etwa dreijähriger Diskussion und Planung soll es jetzt so weit sein: Die Sportanlage der Ernst-Reuter-Schule in Pattensen soll für 303.000 Euro saniert werden.

Laut Stadtverwaltung belief sich die ursprüngliche Kostenschätzung für das Vorhaben auf rund 250.000 Euro. Doch nach Auswertung der vier vorliegenden Angebote der Ausschreibung des Projekts liegt die günstigste Variante bei 261.000 Euro. Dazu kommen noch Kosten für Metallbauarbeiten und die Planung in Höhe von rund 42.000 Euro.

Sanierung der KGS-Sportanlage soll zwei Monate dauern

Zahlreiche Reparaturen sind auf der Anlage vorgesehen: auf der 100-Meter-Sprintanlage mit vier Laufbahnen, der Weitsprunganlage mit drei Absprungbalken, der Kugelstoßanlage, dem Beachvolleyballfeld und dem Fußballrondell. Zudem sollen zwei neue Basketballkörbe fest installiert werden. Der nördliche Grünbereich wird ausgedünnt und mit einem Wurzelschutz versehen. Weiterhin wird ein zweiflügeliges Tor an der Ostseite als Zufahrt für die Unterhaltung und Pflege der Anlage gebaut. Das gesamte Projekt soll im September und Oktober komplett umgesetzt werden.

Bereits seit 2017 war die Anlage nur in Teilen nutzbar. Damals hatte SPD-Ratsfrau Marion Kimpioka erstmals im Rat öffentlich auf den Zustand der Anlage aufmerksam gemacht. Die Anlage war von Unkraut so zugewuchert, dass Sport dort gefährlich geworden sei. Die Stadt veranlasste dann zunächst nur die nötigen Arbeiten und Reparaturen und diskutierte anschließend über eine umfassende Sanierung der Anlage.

Keine Kooperation mit dem TSV Pattensen geplant

Zeitweise wurde auch überlegt, eine Kooperation mit dem TSV Pattensen einzugehen. Eine Kooperation zwischen Schule und Sportverein gibt es schon länger. So nutzen zum Beispiel die Schüler die 400-Meter-Bahn des Sportvereins und die Sportler den Rasenplatz der Schule. Der Gedanke war, dass die Stadt mithilfe von Fördergeld den Sportplatz des Vereins saniert und die Schule diesen dann mitnutzen darf.

Doch die Kosten für dieses Projekt seien zu hoch gewesen. Auch der Verein habe sich daran nicht beteiligen können. Somit wird auf die komplette Erneuerung des auf einem städtischen Grundstück liegenden Sportplatzes verzichtet. „Um die zwingend notwendigen Reparaturen kümmert sich wie gehabt der Verein. Daran ist die Stadt nicht beteiligt“, sagt Müller.

Rat tagt in den Ferien

Der Rat hatte für den laufenden Haushalt bereits 250.000 Euro bereitgestellt. Die Verwaltung weist jetzt darauf hin, dass noch weitere 65.000 Euro überplanmäßig zu genehmigen sind. Damit sollen die zurzeit angenommenen Mehrkosten von 53.000 Euro abgedeckt werden. Die zusätzlichen 12.000 Euro sind zur Sicherheit für unvorhergesehen Zahlungen gedacht. Die Verwaltung schlägt vor, das Geld aus dem Haushaltsposten der Mieten für Flüchtlingsunterkünfte zu nehmen.

Der Rat tagt auch in den Sommerferien. Die öffentliche Sitzung am Donnerstag, 30. Juli, beginnt um 19 Uhr in der Aula der Ernst-Reuter-Schule.

Von Tobias Lehmann