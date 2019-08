Pattensen-Mitte

Die Sanierungsarbeiten im Hallenbad von Pattensen gehen voran, bergen aber einige Überraschungen. Deshalb wird sich die Wiedereröffnung von Hallenbad und Sauna verzögern.

Die Arbeiten, an denen mehrere Firmen und Gewerke beteiligt sind, haben am 1. Juli begonnen. Am Dienstag gab es eine der regelmäßigen Baubesprechung, an der unter anderem Architekt Wolfgang Hein, John Szymber, der Leiter des Sachgebiets Hochbau der Stadt Pattensen, und Vertreter der ausführenden Firma Vermondis teilnahmen.

Die Stadt Pattensen geht von Gesamtkosten von rund 340.000 Euro aus. Unter anderem werden die sogenannten Beckenköpfe im Schwimmerbecken und im Lehrschwimmbecken erneuert. „Die Fliesen sind runter“, sagte Fred Oeltermann, Geschäftsführer der gemeinnützigen Hallen- und Freibad-GmbH.

Bauen im Bestand birgt Überraschungen

Das war schwieriger als gedacht, weil über dem Beton eine Deckschicht lag, die sich nicht einfach so abschaben ließ. Wie häufig beim Bauen im Bestand, ist nicht immer klar, was zum Vorschein kommt, wenn ein Bereich geöffnet wird. „Wir wussten nicht, was in den Siebziger Jahren für ein Material verwendet wurde“, berichtet Oeltermann.

Auch alle Anschlüsse und Abläufe werden erneuert. „Das ist schwierig, weil viele Stellen sehr schwer zugänglich sind“, erläutert der Bad-Manager. Einiges –wie die Lüftungen – sei nachträglich eingebaut worden. Unter der Decke würden viele Rohrleitungen verlaufen. „Da muss eine Fachfirma nochmal ran und erst etwas demontieren, bevor wir da ran kommen.“ Und zum Abschluss müssten dann das große Becken und das Lehrschwimmbecken gesäubert und wieder mit Wasser befüllt werden.

Das alles dauert etwas länger, sodass Oeltermann davon ausgeht, dass das Hallenbad nicht Mitte, sondern erst Ende September wieder freigegeben werden könne. Auch die Sauna ist geschlossen, weil dort einige Türen und Fußbecken erneuert werden müssen. Sie soll noch im Laufe des August wieder geöffnet werden, der genaue Termin steht aber noch nicht fest.

Wetter und Kunden spielen nicht richtig mit

Der Plan war eigentlich gut: Die Sommerzeit wird genutzt, um im Hallenbad dringend benötigte Sanierungsarbeiten zu erledigen. So lange können die Schwimmer zwar nicht in die Becken, aber es ist schließlich Sommer, und es gibt ja noch das beheizte Freibad.

Leider haben weder das Wetter noch die Kunden so richtig mitgespielt, räumt Oeltermann ein. Nicht an allen Sommertagen war es so warm, dass Schwimmer jeden Alters Lust hatten, ins Freibad zu gehen. Das Wasser in Freibad sei derzeit meistens um die 26 Grad Celsius warm. „Das Becken verliert in diesen Tagen auch nachts nicht so schnell seine Wärme.“

Es habe ja gerade im Juli einige sehr heiße und sonnige Tage gegeben, bestätigt der Geschäftsführer. „Auch an anderen Tagen war es sehr warm, aber wir hatten Pech, und es gab viele Wolken.“ Er habe beobachtet: „Für einen Besuch im Freibad muss die Sonne scheinen, und es muss wolkenfrei sein.“ Es reiche nicht, wenn es nur sehr heiß ist und praktisch windstill. „Wenn es wolkig ist, dann ist der Besuch sehr gering, auch auf der Liegewiese ist keiner. Dabei haben wir viel Platz, und es ist schön grün hier. Wir hätten uns mehr gewünscht.“

Diesen Juli kamen 9000 Kunden, in 2018 waren es 20.000

Auf Nachfrage rechnete Oeltermann vor, dass im Juli nur 9000 Kunden gezählt wurden. Dafür sieht er mehrere Gründe: Am 1. Juli begannen im Hallenbad die Sanierungsarbeiten der Beckenköpfe, und seitdem steht ausschließlich das Freibad zur Verfügung. Außerdem begannen am 4. Juli die Schulferien „und damit der Exodus vieler Pattenser Familien“. Zudem habe es wegen des launischen und wechselhaften Wetters nur etwa fünf „echte Freibadtage“ gegeben.

Im Juni, allerdings zusammen mit dem Hallenbadbetrieb, kamen an etwa zehn echten Freibadtagen insgesamt knapp 20.000 Besucher. Zum Vergleich: Diese Zahl wurde auch im Juli 2018 erreicht.

