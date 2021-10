Pattensen-Mitte

„Hinrichs Riesen Goliath“, „Berliner Brech“, die „Hamburger Glasnieren“ oder die „Harzer Flagelot“ – das Team der Pattenser Ackergruppe vom Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) ist in den vergangenen Wochen fleißig gewesen und hat unter anderem alte deutsche Busch- und Stangenbohnen getestet und deren Saatgut vermehrt. Dies kann in den nächsten Jahren von Patinnen und Paten weiter vermehrt und zum Anbau genutzt werden. Beim Versuch, das Saatgut anderer Pflanzen zu erhalten, ging in diesem Jahr allerdings nicht alles glatt. Die Ackergruppe zieht Bilanz.

Alte Sorten gegen Krankheiten resistent

Weil diese alten Sorten Eigenschaften wie Resistenzen gegen bestimmte Krankheiten und eine besondere Geschmacksvielfalt besitzen, sind sie unter anderem wertvoll für professionelle Pflanzenzüchter, sagt Sibylle Maurer-Wohlatz von der BUND-Ortsgruppe. Sie ist zudem Naturschutzbeauftragte der Stadt Pattensen. Auf der Ackerfläche in Pattensen-Mitte blühen noch immer viele Sommerblumen. „Die Pracht zieht Hummeln und Wildbienen magisch an“, sagt Sabine Heumann von der Ackergruppe. „Davon profitieren die Nutzpflanzen in der Nachbarschaft, wie Bohnen, Kürbisse und Zucchini, für die diese Bestäuber unentbehrlich sind, und zugleich schaffen wir so eine Oase für Insekten.“

Eine alte Sorte: die Ilsenburger Bohnen. Quelle: privat

Neben dem Erhalt der alten Sorten der Busch- und Stangenbohnen lag ein Schwerpunkt der Mitglieder der Ortsgruppe in diesem Jahr darauf, Samen von Tomatenpflanzen zu vermehren. „Leider ist das nicht gut gelungen. Die Tomaten sind fast alle Opfer der Kraut- und Braunfäule geworden“, sagt Dietrich Wohlatz. Er hatte die Pflanzen ausgegeizt – also alle Seitentriebe entfernt – und sich intensiv um die Tomaten gekümmert. Es sah vielversprechend aus. „Die Pflanzen waren voller großer Tomaten“, sagt der Fachmann.

Gruppe zieht Lehre aus Pilzbefall

„Doch nach dem starken Regen im Juli und der anschließenden hohen Luftfeuchtigkeit fielen sie aber innerhalb von kurzer Zeit fast alle den Pilzen zum Opfer.“ Einzig zwei Sorten hatten die Zeit gut überstanden: Das waren Humboldtii, eine rote Wildtomate, und die kleine Bolivianische Obsttomate. Dietrich Wohlatz zieht die Lehren aus dieser Erfahrung: „Im nächsten Jahr wollen wir von Anfang an die Tomaten gegen den Pilzbefall vorbeugend stärken.“

Dennoch fällt das Fazit der sechs Mitglieder der BUND-Ackergruppe zufriedenstellend aus. Viele andere Gemüse seien gut gewachsen, darunter Möhren, Kohl, Mangold und Rote Beete.

Saatgutgewinnung unterscheidet sich bei Pflanzen

Doch wie wird das Saatgut eigentlich professionell gewonnen? Diesbezüglich ist Anke Rauch Expertin. „Je nach Gemüse ist das sehr unterschiedlich“, sagt sie. Sie erklärt es am Beispiel der Tomaten. „Die Samen müssen erst einmal zwei Tage in einem geschlossenen Glas gären, dann in einem feinen Sieb gewaschen und auf normalem Papier 14 Tage getrocknet werden, bevor die Samen in einem kleinen Schraubglas für die nächsten Jahre aufbewahrt werden.“

Ob alle vier Erhaltungsmaissorten noch ausreichend reifen, kann die Gruppe erst in den nächsten Wochen sagen. Denn zwei Sorten blühen noch und benötigen noch etwas Zeit, um erntefähige Kolben auszubilden, sagt Maurer-Wohlatz.

Waschbärfalle rettet Mais

Nicht nur eine Fülle von nützlichen Insekten, auch andere Tiere besuchen die Ackerfläche. Silke Dahl berichtet von einer Begegnung mit Rehen, bei der sich beide Seiten erschrocken hatten. Waschbären würden des Nachts am fast reifen Mais knabbern. „Dank der Kooperation mit der Jägerschaft und dem Flächeneigentümer konnte eine Waschbärenfalle aufgestellt werden. Sonst wäre wohl kein Kolben übriggeblieben“, sagt Maurer-Wohlatz.

Die BUND-Ackergruppe plant für den Winter einen Onlineworkshop, in dem die Teilnehmer mehr über alte Nutzpflanzen und ihre Erhaltung erfahren können. Ein konkretes Datum steht noch nicht fest. Interessierte können Maurer-Wohlatz per E-Mail an smw@nds.bund.net kontaktieren.

Von Mark Bode