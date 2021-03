Eine Überraschung ist es nicht: Mit 94 Prozent Zustimmung ist Ramona Schumann von den SPD-Mitgliedern Pattensens am Sonnabend zur Bürgermeisterkandidatin nominiert worden.

Ramona Schumann (rechts) startet mit weiteren SPD-Mitgliedern am Sonnabend in Schulenburg mit einer Fahrradtour. Sie steuern den Tag über alle Ortsteile an, um die Wahlzettel für die Nominierung zur Bürgermeisterkandidatin einzusammeln. Quelle: Mark Bode