Rethener Männer-Quartett verleiht Kirche maritimes Flair

Voll ist die Hüpeder Kirche besetzt, als die 13 Männer des Shantychores des Rethener Männer-Quartetts schwungvoll und mit kräftigen Stimmbändern das Gebäude für sich einnehmen. Gemeinsam mit einem im Takt klatschenden, schunkelnden und mitsingenden Publikum stimmen die Männer am Sonntagabend als Shantychor gekleidet auf eine Stunde voller Seemannsgarn, Rumgeschichten und klassischen Volksliedern ein.

Rethener Männer-Quartett existiert seit dem Jahr 1900

Seit 1900 besteht das Rethener Männer-Quartett bereits und trifft sich einmal in der Woche zum fröhlichen Gesang und Beisammensein. Inzwischen seit 30 Jahren stehen die Männer dabei unter der liebevoll-strengen Leitung von Werner Frenzel. Der 94-Jährige begleitet die Herren im schmucken, blauen Kostüm an dem Abend mit seinem Akkordeon – gemeinsam mit Herbert Schröder am Keyboard. „Ich habe in meinem Leben schon viele Chöre gehabt. Da war es ganz natürlich, dass ich hier, wo ich wohne, auch einen habe“, berichtet der gebürtige Bautzener. „Ich habe schon den Volkschor in Rethen und den Kirchenchor in Gleidingen geleitet – heute habe ich aber nur noch einen Chor.“

Und mit dem singt Frenzel an diesem Nachmittag Lieber mit Zeilen wie „Wir wollen eine schöne Zeit genießen“, „Deine Heimat ist das Meer“ und„Wenn die bunten Fahnen wehen“. Auch die Gorch Fock bekommt ihren musikalischen Auftritt.

Kraftvoll: Der 94-jährige Werner Frenzel hält die musikalischen Fäden in der Hand. Quelle: Julia Anders

Rum gehört zum Seemannsleben dazu

Zwischen Geschichten über Seemänner und ein ganz besonderes Mädchen erzählt Ulrich Fiddickow den hochgestimmten Gästen kleine Geschichten zu den Liedern – wie etwa eine feucht-fröhliche Anekdote einiger Seemänner, die zu tief ins Rumfass schauten.

Vergangenes Weihnachtsfest sangen die Männer zuletzt in der damals schon voll besetzten Hüpeder Kirche ihr Weihnachtsprogramm. Frenzel ist hier Organist und hatte auch diesen Auftritt arrangiert. „Es ist einfach super, dass Herr Frenzel das macht“, sagt Sigrun Prelle vom Kirchenvorstand. „Er ist 94 Jahre alt, spielt auf unserer Orgel und leitet so einen Chor. Das ist natürlich spitze und etwas ganz Besonderes.“

Der Eintritt an diesem Abend ist frei. Über eine kleine Spende freut sich die mal zart, mal laut singende Truppe. Die füllt dank der hervorragenden Akustik des alten Gemäuers die Kirche bis zur letzten Ecke mit Gesang und der Begleitung durch die Musikinstrumenten aus.

Hoffnung auf ein Wiederhören im Advent

Ob die Herren wiederkommen? Das liege an der Kirchengemeinde, sagt der musikalische Quartett-Leiter.„Wenn sie uns gern haben wollen, kommen wir auch gern wieder. Und wenn das möglich ist auch wieder zu Weihnachten.“

Mit „Gruß nach Kiel“ setzen die Männer mit ihrem Publikum nach einer Stunde die Segel Richtung Heimat. Mit den Ohren voller Ohrwürmer und der Hoffnung auf ein baldiges Wiedersehen.

