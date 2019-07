Pattensen-Mitte

Pünktlich zur Öffnung um 14 Uhr stehen bereits drei Besucher mit „funktionsunlustigen“ Geräten vor der Tür an der Göttinger Straße 25a. Das Repair Café im Mehrgenerationenhaus Mobile in Pattensen-Mitte erfreute sich am Sonnabend über ein gutes Dutzend Gäste mit defekten Geräten oder Einrichtungsgegenstände...