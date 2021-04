Pattensen-Mitte

Die Region Hannover feiert 2021 ihr 20-jähriges Bestehen und geht deshalb mit einem blauen Sofa auf Talk-Tour durch die Städte und Gemeinden. Am Mittwoch, 28. April, steht das blaue Sofa im Rathaus Pattensen. Darauf nehmen Bürgermeisterin Ramona Schumann und Regions-Verkehrsdezernent Ulf-Birger Franz Platz. Bürger können die Unterhaltung über das Thema Nahverkehr ab 18 Uhr im Internet verfolgen.

Warum bekommt Pattensen keinen Stadtbahnanschluss?

Derzeit befindet sich der Nahverkehrsplan der Region in den politischen Beratungen. Der von vielen Pattensern gehegte Wunsch nach einem Stadtbahnanschluss ist weiter nicht in Sicht. Weshalb das so ist, darüber reden die beiden. Zudem soll es in dem Gespräch auch um weitere Aspekte des öffentlichen Nahverkehrs gehen.

Obwohl aufgrund der Corona-Beschränkungen keine Besucher vor Ort zulässig sind, können Interessierte Fragen stellen. Diese sollten kurzfristig an blaues.sofa@region-hannover.de gesendet werden. Der Stream ist im Internet unter www.youtube.com/regionhannover zu verfolgen. Wer nicht live dabei sein kann, kann sich das Gespräch dort auch noch später anschauen.

Von Mark Bode