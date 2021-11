Die Reichspogromnacht jährt sich am 9. November zum 83. Mal. In Pattensen wird es wieder einen ökumenischen Gottesdienst geben. Anschließend folgt ein Schweigemarsch mit Kranzniederlegung am Gedenkstein der Synagoge.

Am Gedenkstein an der Hofstraße wird auch in diesem Jahr am 9. November ein Kranz niedergelegt, um an die Reichspogromnacht 1938 zu erinnern. Quelle: Torsten Lippelt (Archiv)