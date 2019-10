Hüpede/Oerie

Zu einer besonderen Veranstaltung lädt die Hüpeder Kirchengemeinde ein, um den 502. Reformationstag am Donnerstag, 31. Oktober, mit den Mitgliedern aus Hüpede und Oerie sowie Gästen zu feiern. In der Kirche an der Mittelstraße gibt es ab 17 Uhr ein kulinarischen Kirchenkino.

Unter der Überschrift „Das ganze...