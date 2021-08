Reden

Edeltraut Ruppelt-Czybulka steht nahe dem Ortsausgangsschild des Pattenser Ortsteils Reden. Die Ortsvorsteherin schaut die Kreisstraße 223, die in Richtung Pattensen-Mitte führt, entlang und zeigt mit einer Hand auf ein an ihr vorbeifahrendes Auto. „Und hier fahren immer wieder richtig kleine Pökse, die auf dem Fahrrad noch etwas unsicher sind und Schlenker machen“, sagt Ruppelt-Czybulka. Sie und weitere Redener setzen sich seit vielen Jahren für einen Fuß- und Radweg in Richtung Kernstadt ein. Doch es dürfte wohl noch lange bis zu einer möglichen Umsetzung dauern. Auf Nachfrage dieser Zeitung macht Regionssprecher Klaus Abelmann wenig Hoffnung, dass sich an dem Status Quo schnell etwas ändern wird.

Ist Reden gegenüber Hemmingen benachteiligt?

„Mit dem Fahrrad auf dieser Strecke zu fahren und dann vielleicht noch Kinder dabeizuhaben, ist grausam“, sagt Ruppelt-Czybulka. „Wir brauchen dringend einen Fuß- und Radweg“, ergänzt SPD-Ratsherr Matthias Friedrichs, der ebenfalls in Reden lebt und beim Ortstermin dabei ist. Er sieht eine Benachteiligung Pattensens im Vergleich zur Nachbarkommune Hemmingen. Denn dort ist im vergangenen Jahr der umstrittene Alltagsradweg zwischen Ronnenberg und Devese eröffnet worden – ein Radweg neben einem bereits bestehenden Radweg. Die Kosten dafür hatten sich für die 2,6 Kilometer lange Strecke auf 1,15 Millionen Euro belaufen.

Der Anschluss an einen bereits bestehenden Radweg ist vom Redener Ortsausgang etwa einen Kilometer entfernt. Doch da dieser Streckenabschnitt nicht in das Vorrangnetz für den Alltagsverkehr aufgenommen wurde, wird es vorerst keinen separaten Fuß- und Radweg geben, so Abelmann. „Die Strecke ist nicht Bestandteil dieses Netzes und hat bei uns daher leider keine Priorität in der Planung und Herstellung“, sagt dieser.

Keine Unfallhäufung auf K223 bei Reden

Der Regionssprecher spricht davon, dass auf dem Teilstück der K223 zwischen Reden und Pattensen-Mitte keine Unfallhäufung zu verzeichnen ist. Viele Autofahrer würden nach subjektiver Wahrnehmung von Ruppelt-Czybulka und Friedrichs aber mit überhöhter Geschwindigkeit fahren. Abelmann zeigt Verständnis und erklärt: „Es ist durchaus nicht angenehm, auf einer Landstraße zu radeln, auf der verhältnismäßig viele Kraftfahrzeuge mit hoher Geschwindigkeit unterwegs sind.“ Deshalb sei es Ziel der Region Hannover, langfristig alle Kreisstraßen außerorts mit Radwegen auszustatten. „Leider ist dies aber nicht überall gleichzeitig möglich, weswegen wir zunächst das abgestimmte Vorrangnetz ertüchtigen“, sagt Abelmann weiter.

Für Unverständnis sorgt bei Friedrichs, dass ein Radweg aus Pattensen in Richtung Harkenbleck besteht, die vermeintlich kurze Strecke nach Reden aber ausgelassen wurde. „Ich vermute, dass bei der Planung vorrangig die Radwegverbindung von Pattensen nach Harkenbleck hergestellt wurde, da diese beiden Kreisstraßenabschnitte höhere Verkehrsbelastungen als der Abschnitt nach Reden aufweisen“, sagt Abelmann. „Es ist traurig, dass Reden der einzige Ortsteil ist, der keine direkte Verbindung zur Kernstadt hat“, sagt Friedrichs, der die mutmaßliche Benachteiligung Pattensens noch einmal aufgreift. „Hier wird mit zweierlei Maß gemessen, und Hemmingen hat bei der Region mehr Gewicht. SPD-Ratsherr Jens Ernst, der ebenfalls zum Ortstermin erschienen ist, ergänzt: „Es ist der geografisch nächstgelegene Ort an der Kernstadt. Aber er ist am weitesten vom Radweg entfernt.“

Mindestens zwei Jahre Planung vor Baubeginn erforderlich

Theoretisch könnte der von Ruppelt und Friedrichs geforderte Radweg laut Abelmann frühestens Ende 2023 umgesetzt werden. Doch realistisch sei dies keineswegs. Voraussetzung dafür wäre eine Aufnahme in das Bauprogramm der Region. Dafür müsste für den Streckenabschnitt die Priorität höher gesetzt werden, als für die derzeitigen Radwege in diesem Programm. „Das ist nicht erkennbar“, sagt Abelmann deutlich. Ein Planungsvorlauf von mindestens zwei Jahren – dazu zählen unter anderem der Grunderwerb, die Genehmigungsverfahren, sowie die Abstimmung mit der Kommune – sei erforderlich. Zudem müssten Fördergelder für das Bauvorhaben akquiriert werden.

Diese Strecke entlang eines Feldweges ist laut Redens Ortsvorsteherin Edeltraut Ruppelt-Czybulka uneben und nicht als Fahrradroute in Richtung Pattensen-Mitte geeignet. Quelle: Mark Bode

Friedrichs erläutert, dass manche Pattenser die Aufregung nicht verstehen könnten, weil es schließlich einen Radweg zur Kernstadt gibt. Zumindest in der Theorie. „Steine der alten Ziegelei liegen auf dem Feldweg herum, es gibt viele Unebenheiten, und nach Regen ist es total matschig“, sagt Friedrichs. Deshalb sei die Route, die Richtung Fuchsbach und von dort entlang des Baches zur Kernstadt führt, nicht geeignet – schon gar nicht für Schulkinder, die tagtäglich nach Pattensen-Mitte gelangen müssen.

Kommt zumindest Tempo 70?

Wenn bis auf Weiteres schon kein Radweg gebaut wird, fordern die Redener Politiker zumindest eine Geschwindigkeitsreduzierung für den Abschnitt der K223 auf Tempo 70. „Das wäre ein erster Schritt“, sagt Ruppelt-Czybulka. „Dann rasen die Leute nicht mehr mit so einem Affenzahn hier entlang.“ Doch es ist offen, ob dieser Wunsch von der Region umgesetzt wird.

