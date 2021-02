Pattensen

Der Haushalt der Stadt Pattensen soll 2025 ausgeglichen sein. Das fordert die Ratsinitiative, die aus den Fraktionen der CDU, UWG, UWJ und Freien Wählern besteht. Mit 18 Mitgliedern haben sie die Mehrheit im Rat der Stadt Pattensen. Eine sogenannte „schwarze Null“ im Haushalt bedeutet, dass sich Einnahmen und Ausgaben decken. Das ist in Pattensen schon seit vielen Jahren nicht mehr der Fall.

In dem von Bürgermeisterin Ramona Schumann (SPD) im September eingebrachten Entwurf des Doppelhaushalts für 2021 und 2022 waren für beide Jahre Defizite von mehr als 4 Millionen Euro aufgeführt. Davon sollten jeweils eine bis 2 Millionen Euro den Verlusten durch die Pandemie geschuldet sein. Ende Dezember hatte die Verwaltung einen neuen Vorschlag präsentiert, der Sparvorschläge der Ratsinitiative und der SPD-Fraktion berücksichtigte. Rund 2,1 Millionen Euro wurden aus dem ursprünglichen Entwurf gekürzt, sodass für beide Jahre jeweils Defizite von rund 3 Millionen Euro verzeichnet wurden.

Defizite sollen bis 2025 auf Null reduziert werden

CDU-Ratsherr Jonas Soluk, der auch Mitglied im Finanzausschuss ist, kommentiert: „Ich freue mich, dass Bewegung in der Haushaltsberatung ist. Doch mit dem Vorschlag der Verwaltung sind wir noch nicht einverstanden.“ Die Ratsinitiative fordert jetzt, die Fehlbeträge von 2,7 Millionen Euro im Jahr 2021 stufenweise auf Null bis 2025 zu reduzieren. Die Verwaltung beziffert das Defizit in ihrer mittelfristigen Planung 2025 immer noch auf rund 1,8 Millionen Euro.

Nach einem Vorschlag der SPD-Fraktion hat die Stadtverwaltung in ihrem aktuellen Entwurf viele Bereiche pauschal um 3 Prozent gekürzt. Dafür sollten den Fachbereichen spezielle Budgets zugeordnet werden, innerhalb derer die Leiter dann selbstständig agieren können, um das Sparziel zu erreichen. Diesen Punkt bezeichnete Schumann als besonders wichtig, damit die Teilhaushalte beweglich bleiben können.

Ratsinitiative will Entschädigung für ehrenamtliche Arbeit der Politiker kürzen

Die Ratsinitiative fordert jedoch, in einigen Punkten über die 3-Prozent-Kürzung hinauszugehen. So sollen die Aufwendungen für die ehrenamtliche Gremienarbeit der Rats- und Ortsratsmitglieder für beide Jahre zwischen 15 und 20 Prozent gekürzt werden. Zurzeit sind im Haushaltsentwurf jährlich 92.000 Euro dafür vorgesehen. Weiterhin soll die jährlich geplante Ausgabe von 17.100 Euro für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit um 90 Prozent auf 1750 Euro gekürzt werden.

Die vier Ratsfraktionen halten an ihren bisherigen Vorschlägen zur Streichung von zurzeit unbesetzten Stellen im Rathaus fest. „Das Personal ist der größte steuerbare Posten im Haushalt. Allein für den Doppelhaushalt sind 16 Millionen Euro dafür eingeplant“, heißt es in der Pressemitteilung. Die Ratsinitiative verweist darauf, dass sich die Kosten in dem Bereich seit 2006 verdoppelt haben. Zudem zeige ein externes Gutachten, dass die personelle Ausstattung der Stadtverwaltung über dem Durchschnitt anderer Kommunen liege.

CDU und UWG wollen die Strabs abschaffen

Die Vorsitzenden der vier Fraktionen der Initiative stehen alle hinter dem gemeinsamen Sparvorschlag. „Mit den vorliegenden Anträgen schlagen wir den Weg in Richtung Haushaltskonsolidierung ein und schaffen Freiräume für wichtige Vorhaben, zum Beispiel die Abschaffung der Straßenausbaubeiträge“, sagt der CDU-Fraktionsvorsitzende Georg Thomas. Klaus Iffland (UWG) schließt sich an: „Wir ermöglichen die Strabs-Abschaffung und können zugleich wichtige politische Prioritäten setzen, die unsere Stadt liebenswert macht.“

Der UWG-Fraktionsvorsitzende Dirk Meyer ergänzt: „Wir haben in unserem aktuellen Antrag eine klare Perspektive für einen ausgeglichenen Haushalt bis 2025 vorgelegt. Das war in der Planung der Stadtverwaltung bisher nicht vorgesehen.“ Hans-Friedrich Wulkopf (Freie Wähler) sagt abschließend: „Nicht immer neue Schuldenrekorde, sondern eine Perspektive. Das geht nur, wenn alle Ausgaben auf den Prüfstand kommen.“

Von Tobias Lehmann