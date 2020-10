Pattensen

Zerbrochenen Flaschen auf dem Gelände, eingeworfenen Scheiben und Beschädigung der Fassade: Nach etlichen Fällen von Vandalismus hat der Rat der Stadt Pattensen die Verwaltung nun einstimmig damit beauftragt, ein Sicherheitskonzept für das Gelände der KGS zu erstellen.

Den Antrag dazu hatte die SPD-Fraktion schon im Februar gestellt. Damals war die Verwaltung bereits dabei, verschiedene Möglichkeiten gegen den zunehmenden Vandalismus auf dem Areal der Ernst-Reuter-Schule zu entwickeln.

Teile des Schulgeländes sind jetzt eingezäunt

Bevor die Verwaltung ihre Pläne aber dem Gremium vorstellen konnte, brach die Corona-Krise aus – und alles verzögerte sich. Mittlerweile ist ein Teil des Geländes eingezäunt. Von einer großflächigen Überwachung des Geländes mit Kameras raten mittlerweile sowohl die Verwaltung als auch Teile des Rats wegen datenschutzrechtlicher Bedenken ab. Die Stadtverwaltung hat zudem Gespräche mit der Polizei über mehr Sicherheit auf dem Gelände geführt. Details dazu sollten nur intern diskutiert und nicht öffentlich genannt werden.

Schon die Mitglieder des Bauausschusses hatten in der jüngsten Sitzung deutlich gemacht, dass die genannten Maßnahmen noch kein umfassendes Sicherheitskonzept für das Gelände bedeuteten. „Die Verwaltung sollte sich gemeinsam mit den Betroffenen, also Schülern, Lehrern und Hausmeistern, zusammensetzen und ein umfassendes Konzept erarbeiten“, sagte SPD-Ratsherr Matthias Friedrichs in der Ratssitzung am Donnerstag. Er hatte auch im Februar den Antrag für seine Fraktion formuliert. Die Beteiligung sei auch deshalb sinnvoll, weil das Sicherheitskonzept das tägliche Leben an der Schule nicht einengen dürfe.

Schüler wollen sich am Sicherheitskonzept beteiligen

Bürgermeisterin Ramona Schumann ( SPD) teilte mit, dass es zu dem Thema bereits ein erstes Treffen mit Schülern gegeben habe. „Sie haben viele Ideen und brauchen jetzt noch etwas Zeit, um sie zu entwickeln. Anschließend werden wir sie hier in der Ratssitzung vorstellen“, sagte Schumann.

Sandra Stets (Grüne) fragte Friedrichs, ob das umfassende Konzept intern oder extern erstellt werden solle. „Eine externe Erstellung sehen wir kritisch“, sagte Stets. Diese würde der Stadt Geld kosten. Friedrichs sagte allerdings, das Konzept solle verwaltungsintern erarbeitet werden. Darauf schloss sich die Frage von Michael Dreves (Grüne) an, ob die Verwaltung denn die nötige Kompetenz für ein Sicherheitskonzept dieser Art habe. Der Erste Stadtrat Axel Müller sagte, dass seine Kollegen im Fachbereich Technische Dienste bereits an dem Konzept arbeiteten. „Sollten wir bei Einzelfragen noch eine Expertise von außen benötigen, werden wir uns diese holen“, sagte Müller.

