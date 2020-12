Pattensen-Mitte

An den Bruchwiesen in Pattensen-Mitte wird 2021 ein kleiner Abenteuerspielplatz für rund 100.000 Euro gebaut. Der Rat der Stadt hat diesem Antrag der CDU-Fraktion mit einer knappen Mehrheit von 16 zu 14 Stimmen und einer Enthaltung im sogenannten Umlaufverfahren ohne physische Zusammenkunft der Ratsmitglieder am Mittwoch zugestimmt. „Der Bau kann losgehen, sobald der Haushalt der Stadt genehmigt ist“, teilte der CDU-Fraktionsvorsitzende Georg Thomas mit. Rings um das auf dem Areal bereits stehende Klettergerüst sollen Schaukeln, ein Spinnennetz und ein Kletterturm mit Wackelbrücke errichtet werden.

Die CDU hatte in der sogenannten Spielplatzoffensive vor zwei Jahren verschiedene Spielplätze im gesamten Stadtgebiet besucht und mit Eltern und Kindern vor Ort gesprochen. „Eines der Ergebnisse war, dass in der Stadtmitte ein Spielplatz fehlt“, sagte Thomas. Im nächsten Jahr sollen in Pattensen-Mitte vier kleinere Spielplätze aufgelöst werden. Der neue Spielplatz soll durch den Verkauf des Spielplatzgrundstücks Im kleinen Felde finanziert werden. „Uns war wichtig, dass der Erlös daraus auch wieder den Jüngsten in unserer Gesellschaft zugute kommt“, erklärte Thomas. Der CDU-Fraktionsvorsitzende forderte zudem, dass in den nächsten Jahren auch in neue Spielflächen in Schulenburg und Jeinsen investiert werden müsse.

Georg Thomas (rechts) besucht die Bruchwiesen gemeinsam mit dem stellvertretenden Jugendbürgermeister Torben Löhr. Quelle: privat

Es gibt auch Kritik am neuen Spielplatz

Im Vorfeld hatte es an dem Vorschlag der CDU-Fraktion auch Kritik gegeben. Mitglieder des Jugendparlaments merkten zum Beispiel an, dass es statistisch in Pattensen eher zu viele als zu wenige Spielplätze gibt. Zudem sei nicht sicher, ob der Verkauf des geplanten Grundstücks wirklich die nötigen 100.000 Euro erbringt. Der stellvertretende Jugendbürgermeister Torben Löhr erinnerte sich, dass der Bereich in seiner Kindheit bei starken Regenfällen immer wieder auch sehr matschig gewesen sei. Thomas hat die Bruchwiesen anschließend gemeinsam mit Löhr besucht. „Wenn es dauerhaft regnet, ist es dort so feucht wie überall anders auch. Dennoch können Kinder dort spielen“, sagte Thomas.

Die SPD-Ratsfraktion hatte im jüngsten Finanzausschuss noch angemerkt, dass eine Spielplatzplanung innerhalb des Integrierten Stadtentwicklungskonzepts (ISEK) für das gesamte Stadtgebiet sinnvoll sei. Das ISEK soll im nächsten Jahr in Pattensen starten. Die CDU bemerkte darauf jedoch, dass in der Spielplatzoffensive bereits mit vielen Eltern gesprochen wurde, was als Bürgerbeteiligung angesehen werden könne.

Rat hat erstmal online und per Brief Entscheidungen getroffen

Die Abstimmung über den Spielplatz erfolgte erstmals online und per Brief. Die Stadt hatte wegen der Corona-Pandemie auf eine Sitzung mit physischer Anwesenheit verzichtet. „Das hat sehr gut geklappt. Alle Ratsmitglieder haben teilgenommen“, teilte Stadtsprecherin Andrea Steding mit. Die Sitzungen im Januar nächsten Jahres sollen nach aktuellem Stand wieder in der gewohnten Form stattfinden. „Wir müssen sehen, wie sich die Pandemie entwickelt“, sagte Steding. Sie vermutete aber, dass der Rat nicht ohne öffentliche Diskussion über den Haushalt abstimmen werde, der Ende Januar beschlossen werden soll. Dem stimmte auch Thomas zu. „Es hat aus meiner Sicht gut funktioniert. Doch über einen Haushalt lässt sich in diesem Umlaufverfahren nicht abstimmen“, sagte er.

Von Tobias Lehmann