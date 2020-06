Koldingen

Erneut hat es in Koldingen einen Fall von Vandalismus gegeben. Randalierer haben in der Nacht zu Sonnabend eine Sitzbank am Leineauenweg auseinandergenommen und die Leineböschung heruntergeworfen.

Ortsbürgermeisterin Astrid Schunder ( CDU) hat am Montag Anzeige erstattet. Am Wochenende zuvor hatten Randalierer mehrere Bäume am Jeinser Weg herausgerissen und beschädigt. „Wir sind über so ein Verhalten sehr enttäuscht“, sagt Schunder.

Vandalismus an Sitzbank

Die vom DRK gespendete Bank hatte das Pattenser Wegeteam 2008 aufgestellt. Mitglied Herbert Mohr teilt mit, dass die Bank schon abgängig gewesen sei. „Wir hätten sie im nächsten Jahr sowieso ersetzen müssen. Das ist aber kein Grund, sie mutwillig zu zerstören“, sagt er.

Die gute Nachricht: Eine neue Bank soll bereits am Sonntag vom Ortsrat aufgestellt werden. „Wir haben als Ortsrat noch eine Bank in Reserve“, sagt Schunder. Mohr freut sich. Er hat bereits bei einer Grafikerin ein neues Spenderschild in Auftrag gegeben. Dieses soll dann neben der Bank aufgestellt werden und darüber informieren, dass der Koldinger Ortsrat die Bank gespendet hat.

Polizei sucht Zeugen

Der Polizei liegen für beide Taten noch keine konkreten Hinweise vor. Zeugen melden sich im für Pattensen zuständigen Kommissariat Springe unter Telefon (05041) 94290 oder bei der Polizeistation Pattensen unter der Nummer (05101) 855950.

Von Tobias Lehmann