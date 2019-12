Randalierer richten an KGS Schaden von 5000 Euro an – Polizei sucht Zeugen

Pattensen

Was den oder die Täter in den Schulferien zur KGS Pattensen trieb – ob es Wut, allgemeine Zerstörungslust ist oder einen anderen Grund gibt– darüber kann nur spekuliert werden. Fest steht nur, dass der Hausmeister der Ernst-Reuter-Schule am Montag, 23. Dezember, gegen 19.20 Uhr verschiedenen Schäden an dem Gebäude entdeckte und meldete. Geschätzter Schaden: rund 5000 Euro.

Laut Polizei waren unter anderem „diverse Glaselemente und Oberlichter“ der Sporthalle zersplittert. Unbekannte hatten Steine dagegen geworfen. Außerdem war ein Bedienfeld für die Alarmanlage, mit der diese scharf gestellt und vor dem Betreten des Gebäudes entschärft werden kann, aus der Wand gerissen und entwendet worden. Ausgelöst hatte die Alarmanlage offenbar nicht. Allerdings gibt es für die Polizei auch keine Anzeichen dafür, dass sich Menschen unerlaubt in der KGS aufhielten.

Der Gesamtschaden an der Alarmanlage sowie den Sporthallenfenstern im aktuellen Fall summiert sich auf geschätzt 5000 Euro.

Stadt bereitet Kameraüberwachung vor

In der letzten Zeit häufen sich die Fälle von Vandalismus an der KGS und auch die Sportvereine leiden bereits darunter. Um Gebäude und Gelände besser zu schützen hat der Rat der Stadt Pattensen erst jüngst beschlossen, Kameras installieren zu lassen. 50.000 Euro sollen dafür im nächsten Jahr bereit stehen.

Zeugen, die Hinweise zu dem jüngsten Fall geben können oder aber in der Zeit vor Montagabend Verdächtiges bei der KGS beobachtet haben, werden gebeten, die Polizei in Springe anzurufen: Telefon (05041) 94290.

Von Astrid Köhler