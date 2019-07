Hüpede-Oerie

Schlechte Nachricht für Hüpede: Mit der Reparatur des Radwegs nach Pattensen entlang der Landesstraße 402 wird es auch in diesem Jahr nichts. Frühestens 2020 können die Arbeiten laut Friedhelm Fischer, Leiter des Geschäftsbereichs Hannover der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr, beginnen.

Der Radweg ist schon seit Längerem in schlechtem Zustand: Die Asphaltdecke weist zahlreiche Huckel, Löcher und Risse auf, aus denen zum Teil schon das Gras sprießt. Hans-Friedrich Wulkopf, stellvertretender Ortsbürgermeister von Hüpede-Oerie und Ratsmitglied für die Freien Wähler Pattensen, hält den Weg für „äußerst gefährlich“. Er hatte sich deshalb schon vor mehr als zwei Jahren an die zuständige Straßenmeisterei in Sarstedt gewandt und eine Reparatur gefordert. Straßenmeistereileiter Bernd Otremba erklärte daraufhin mit Bedauern, bei Kontrollen entdeckte Löcher würden zwar „im Rahmen der Möglichkeiten beseitigt“. Auch habe die Behörde inzwischen Schilder aufgestellt, mit denen vor den Schäden gewarnt werde. Aber für eine gründliche Reparatur stehe kein Geld zur Verfügung.

Viele Schüler benutzen den Radweg

Im Oktober 2018 unternahm der hartnäckige Wulkopf einen erneuten Versuch. Der Zustand des Radwegs habe sich weiter verschlechtert, schrieb er Otremba und wies darauf hin, dass unter anderem zahlreiche Kinder und Jugendliche den Weg zur Ernst-Reuter-Schule ( KGS) in Pattensen nutzen. Otremba konnte erneut nur mitteilen, dass „eine grundlegende Sanierung des Radwegs in der nächsten Zeit nicht geplant“ sei. Im Januar dieses Jahres hieß es nach einer erneuten Anfrage immerhin, die Landesbehörde für Straßenbau schreibe einen sogenannten Jahresvertrag aus, mit dem ein ganzes Bündel von Radwegreparaturen in der Region in Auftrag gegeben werden solle. Darunter befinde sich auch die Strecke zwischen Hüpede und Pattensen.

Doch der Vertrag mit einer Baufirma ist immer noch nicht zustande gekommen. Der damit beauftragte Mitarbeiter sei aus der Landesbehörde ausgeschieden, berichtet deren Chef Friedhelm Fischer. Man sei dabei, die Arbeit jetzt auf mehrere Schultern zu verteilen, und strebe an, den Vertrag noch in diesem Jahr abzuschließen. Das sei möglich, denn das Volumen sei nicht so groß, dass man EU-weit ausschreiben müsse. Die Arbeiten könnten jedoch frühestens im nächsten Jahr beginnen.

Es ist nicht einfach, eine Baufirma zu finden

Wenn es denn überhaupt klappt. „Wir hoffen, dass wir eine Firma finden, die den Auftrag übernehmen kann“, sagt Fischer. Doch das Angebot von Unternehmen bei solchen Ausschreibungen „dünnt immer mehr aus“. Früher habe die Behörde unter sieben bis acht Bietern auswählen können. „Heute sind wir froh, wenn sich drei melden, und die sind dann möglicherweise auch noch total unwirtschaftlich“, schildert er die dramatische Entwicklung auf dem Straßenbaumarkt.

Lesen Sie auch diese Berichte

Radweg zur KGS kostet 340.000 Euro

Radweg und K 203 zwischen Hüpede und Oerie wieder frei

Auf Reden folgt Oerie: Region saniert Radwege

Von Thomas Böger