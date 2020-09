Pattensen

Lassen sich während der Coronakrise überhaupt anständige Partys feiern? Der Radiosender Antenne Niedersachsen will das jetzt im Rahmen seiner Veranstaltungsreihe „Party in the Box“ auf dem Schützenplatz in Pattensen-Mitte am Freitag, 11. September, unter Beweis stellen. Das von ToSa Security und APD Events entwickelte Konzept sieht vor, dass an einem Ort durch Gitter abgetrennte Bereiche (“Boxen“) für maximal zehn Personen gebildet werden. Dazu lassen die Veranstalter einen Showtruck aufbauen, von dem aus ein DJ den Platz mit Hits beschallen wird.

Essen und Getränke werden zu den Boxen geliefert

Die Boxen sind mit einer Bierzeltgarnitur ausgestattet. Essen und Getränke werden direkt an die Tische geliefert. Nach der Kontrolle am Einlass führen Ordner die Gruppen direkt zu ihren reservierten Boxen. Außerhalb der Boxen, etwa beim Gang zur Toilette, müssen die Gäste Masken tragen. „Das ist ein wichtiges Kriterium, um den Schutz und die Sicherheit unserer Gäste zu gewährleisten“, teilen die Veranstalter mit. Innerhalb der Boxen können die Besucher die Masken dann wieder abnehmen.

Die „Party in the Box“ wird am Freitag, 11. September, von 18 Uhr bis Mitternacht auf dem Schützenplatz gefeiert. Die Reservierung einer Box für zehn Personen für den Abend kostet 110 Euro. Karten sind ausschließlich online auf www.party-in-the-box.de bestellbar, eine Abendkasse gibt es nicht. Der Veranstalter bittet darum, dass die Gruppen geschlossen erscheinen. Die Besucher müssen mindestens 16 Jahre alt sein.

Von Tobias Lehmann