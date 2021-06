Schulenburg

Mohammad sitzt still da. Er wirkt konzentriert. Er holt tief Luft. Dann liest der Erstklässler langsam die Silben vom vor ihm liegenden Blatt ab: „Im, mi, mu, i, mi, um.“ Ihm gegenüber sitzt Silvia Baerbock. Die 61-Jährige zeigt mit einem Finger an, welche Stelle Mohammad gerade lesen soll. „Sehr gut“, sagt sie, nachdem der Junge am Ende angekommen ist. Baerbock ist eine von fünf sogenannten Leselernhelferinnen, die sich an der Grundschule Schulenburg engagieren. Jede ehrenamtlich Tätige betreut ein Kind, bei dem die Lehrkräfte einen Förderbedarf sehen.

Projekt startete schon vor eineinhalb Jahren

Klassenlehrerin Meike Bertram hatte das Projekt des hannoverschen Vereins Mentor bereits vor gut eineinhalb Jahren an der Grundschule gestartet. „Doch es hat nur ein Treffen gegeben, dann kam der erste Corona-Lockdown“, sagt sie. Deshalb starte das Projekt erst jetzt „so richtig“. Jeweils einmal in der Woche kommen die Frauen in die Grundschule, um 45 Minuten lang mit ihren ausgewählten Schützlingen zu üben.

Bertram ist es wichtig, dass die Kinder und auch deren Eltern die Förderung „als etwas Schönes betrachten. Sie sollen es nicht als Strafe auffassen.“ Es basiere ohnehin auf Freiwilligkeit, niemand werde zur Teilnahme gezwungen, sagt Bertram. Die Schülerinnen und Schüler seien anfangs noch etwas zurückhaltend gewesen, freundeten sich nun aber schnell mit ihren Mentoren an. „Das macht Spaß“, sagt Mohammad.

Keine Förderung zu Kernstunden

„Im Klassenverband ist oft nicht die Zeit für die erforderliche Förderung mancher Schülerinnen oder Schüler“, sagt Bertram. Die Leselernhelferinnen kommen – nach Absprache – immer dann in die Schule, wenn das Versäumen einer Unterrichtsstunde vertretbar ist. „Wir machen das nicht zu Kernstunden und auch nicht, wenn wir gerade dabei sind, ein neues Thema zu behandeln “, sagt die Klassenlehrerin. Das wäre schließlich kontraproduktiv für die ohnehin schon ins Hintertreffen geratenen Schülerinnen und Schüler.

Die Leselernhelferinnen und ihre Schüler: Mohammad Sherwani (von links), Silvia Baerbock, Ben Hause, Petra Rowedda, Aya Sherwani, Christiane Krey, Taha Alizade (Mentorin Roswitha Müller fehlt), Robin Gamm und Helma Meyer. Quelle: Mark Bode

Als Baerbock im vergangenen Jahr von der Idee des Mentor-Projekts erfahren hatte, stand für sie schnell fest, dass sie sich als frühere Sozialpädagogin und nun als Vorruheständlerin gerne im Ort einbringen möchte. „Das ist von der Schule richtig gut organisiert“, sagt die 61-Jährige. Die Schule stelle verschiedene Materialien zur Verfügung. Baerbock entschloss sich, zunächst Wörter, die mit dem Buchstaben „M“ beginnen, mit Mohammad zu üben. „Ihm fehlen noch viele Wörter“, sagt Baerbock. Über den lockeren Austausch und auch auf spielerischem Wege versuche sie, seinen Wortschatz zu erweitern.

„Die Eltern haben eine Vorbildfunktion“

Für Baerbock bestehe das grundsätzliche Problem darin, dass in Familien immer weniger gesprochen werde. Auch das Lesen komme bei vielen zu kurz, so Bertrams Erfahrung. „Es ist wichtig, Kindern Bücher näherzubringen. Die Eltern haben dabei eine Vorbildfunktion“, sagt die Lehrerin. Wenn sie selber nicht lesen und den Kindern auch nicht vorlesen, könne das leicht dazu führen, dass Kinder keinen Bezug zu Büchern entwickelten.

Deshalb sei es wichtig, feste Phasen in den Tagesablauf einzubauen, in denen Eltern mit ihrem Nachwuchs Bilderbücher anschauen, die Väter und Mütter vorlesen oder alle gemeinsam lesen, sagt Bertram. „Man muss sich dafür Zeit nehmen. Dann können nicht nebenbei der Fernseher oder das Radio laufen“, sagt die Lehrerin. So könne man innerhalb der Familie „die Welt mit Worten entdecken“. Baerbock appelliert an Eltern, geduldig mit den eigenen Kindern zu sein. „Es fällt den Jungen und Mädchen anfangs manchmal schwer, sich beim Lesen mit so vielen Buchstaben zurechtzufinden.“ Die Kinder würden sich aber schließlich „Stück für Stück weiterentwickeln“.

Neue Interessenten können sich melden

Schulleitung und Lehrer suchen noch nach weiteren Interessierten, die gerne als Leselernhelfer tätig sein möchten. Eine besondere Qualifikation sei nicht erforderlich. Derzeit seien ehemalige Sozialpädagoginnen, Lehrerinnen, Arzthelferinnen und Beamtinnen unter den Helferinnen. „Die Arbeit mit Kindern sollte einem natürlich Spaß bereiten“, sagt Baerbock. „Von Vorteil ist es, wenn man selber gerne liest“, ergänzt Bertram. Geduld, Empathie und Zeit für den wöchentlichen Besuch an der Schule sollten ebenfalls gegeben sein. „Bei der Zeit sind wir aber sehr flexibel“, sagt Bertram. Wer sich zwischendurch unsicher fühle, könne jederzeit die anderen Mentoren kontaktieren. „Wir tauschen uns regelmäßig aus und geben uns Tipps, was gut funktioniert“, sagt Baerbock.

Wer sich für das Projekt interessiert, wendet sich an das Sekretariat der Schule unter Telefon (05069) 4809336 oder per E-Mail an grundschule-schulenburg@pattensen.de.

Von Mark Bode