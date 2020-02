Polizei und aha fahnden nach Müllsündern

Pattensen/Hüpede

Zwei Fälle von illegal abgeladenem Müll beschäftigen derzeit die Polizei in Pattensen und den Abfallentsorger aha. In beiden Fällen sind die Müllsünder relativ weit zwischen die Ackerflächen gefahren, wahrscheinlich um möglichst unbeobachtet zu bleiben. Zumindest in einem Fall gibt es aber Hinweise auf einen möglichen Verursacher.

Am Wochenende kam der Hinweis von einer Hundehalterin auf einen großen Haufen mit Schutt, den sie zwischen den Feldern an der Bundestraße 3 in Höhe der Abfahrt nach Hüpede entdeckt hatte. Sie informierte auch den Landwirt Heinrich Eicke aus Oerie, der sich die illegale Müllkippe ansah.

Es handelte sich um Dachpappe, Teppiche, sperrige Plastikelemente und eine große Menge leerer Aktenordner. Bei der Polizei Pattensen ging zu dem Fall ein Hinweis auf ein in der Region gemeldetes Auto ein, welches am Wochenende zwischen den Feldern unterwegs war.

Mitarbeiter von aha war vor Ort

Auch der Abfallentsorger aha war informiert. Bereits am Dienstag war ein Mitarbeiter von aha vor Ort, um nach weiteren Hinweisen auf den Verursacher zu suchen. Am Mittwoch war der Schutt abtransportiert.

Am Dienstag hat ein Landwirt aus Jeinsen der Polizei und aha einen zweiten Ablageort mit Müll gemeldet. Zwischen den Feldern an der B3 in Höhe von Thiedenwiese liegen Koffer, Wandfliesen und anderer Bauschutt. Der Müll wird von aha demnächst abgeholt.

Von Kim Gallop