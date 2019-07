Pattensen

Eigentlich wollte die Polizei am Sonnabendmittag nur kontrollieren, was es mit dem Hinweis auf Bettler in Pattensen auf sich hat. Als die Beamten dann gegen 12.15 Uhr die Männer im Bereich der Johann-Koch-Straße sahen, auf die die Personenbeschreibung passte, machten sie noch eine andere Entdeckung.

Zunächst einmal mussten die Beamten dafür aber ein Auto mit britischem Kennzeichen stoppen, in das die vermeintlichen Bettler plötzlich gesprungen waren. Alle drei Männer in dem Fahrzeug waren Rumänen, sind der Polizei bereits bekannt und wurden umfangreichen Kontrollen unterzogen, wie es hieß. Dabei stellten die Beamten auch fest, dass der 26-jährigen Beifahrer zur Festnahme ausgeschrieben war – wegen verschiedener Eigentumsdelikte in Deutschland. Der Haftbefehl wurde vollstreckt und der Mann in die Justizvollzugsanstalt gebracht. Seine beiden Landsleute – 18 und 24 Jahre alt – hingegen konnten nach der Kontrolle wieder gehen.

Weil für das Auto der Versicherungsnachweis fehlte, legten die Beamten es noch vor Ort still und entfernten die Kennzeichen. Laut Polizei ist zwar derzeit noch unklar, wem der Wagen gehört, doch von einem Diebstahl sei nicht auszugehen. Weder für den Wagen noch für die Kennzeichen lägen Verlustmeldungen vor.

Von Astrid Köhler