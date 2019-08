Pattensen-Mitte

Die Polizei sucht Zeugen für einem Diebstahl von Tabakwaren. Die Tat wurde am vergangenen Freitagnachmittag gegen 16.20 Uhr in einem Kiosk im Calenberg Center in Pattensen-Mitte, Johann-Koch-Straße, verübt. Die Polizei sucht nach drei zur Zeit unbekannten Tätern, die insgesamt fünf Stangen Zigaretten e...