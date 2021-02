Pattensen

Die gute Nachricht für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Stadtverwaltung ist: Es wird keine Kündigungen geben. Das betont die Ratsinitiative aus CDU, UWG, UWJ und Freien Wählern, die mit 18 Mitgliedern die Mehrheit im Rat der Stadt hat. „Niemand im Rathaus muss Angst um seinen Arbeitsplatz haben. Wir wollen aber über die in Zukunft freiwerdenden Stellen sprechen“, sagt Georg Thomas (CDU). Wenn jemand den Arbeitgeber wechselt oder in den Ruhestand geht, soll der Rat der Stadt künftig darüber entscheiden, ob die Stelle ganz oder möglicherweise auch nur in Teilen neu besetzt wird. Möglicherweise könne die Arbeit auch auf andere Schultern verteilt werden.

Jens Ernst (SPD) hat kein Verständnis dafür. „Was ist das denn für ein Signal an die Stadtverwaltung? Das unterstellt den Verwaltungskräften, dass ihr Arbeitsplatz im Grunde gar nicht notwendig ist.“ Er spüre vonseiten der Ratsinitiative ein großes Misstrauen gegenüber der Stadtverwaltung, das aus seiner Sicht nicht gerechtfertigt sei. Auch Fachbereichsleiterin Andrea Steding äußerte in der Sitzung des Finanzausschusses am Dienstagabend Kritik. „Die Politik erkennt mit der Zustimmung für den vorliegenden Stellenplan den Bedarf an Arbeitskräften an. Doch hintenrum werden wir dann doch wieder mit dem Lasso eingefangen“, sagte sie.

Ratsinitiative will bei Personalentscheidungen beteiligt werden

Dirk Meyer (UWJ) sagte, dass die Ratsmitglieder einfach gerne mitgenommen werden wollen. „Dass der Betriebshof im vergangenen Jahr einen neuen Leiter bekommen hat, haben wir zum Beispiel von den Mitarbeitern erfahren und nicht von der Verwaltungsspitze. Manchmal kann man den Eindruck bekommen, dass es im Rathaus nur Leitungspositionen gibt und keine Stellen für diejenigen, die die Arbeit dann auch ausführen“, sagte er. Seine Aussage hatte ein lautes Raunen der anwesenden Verwaltungsangestellten zur Folge.

Steding führte aus, dass in der Stadtverwaltung 131 Personen tätig sind, wovon 18 eine Leitungsfunktion haben. Zudem gebe es wöchentlich 136 unbesetzte Stunden, was in etwa 3,5 Stellen entspreche. „Dafür nutzen wir die statistisch belegte hohe Effektivität von Teilzeitkräften“, sagte die Fachbereichsleiterin.

Doppelhaushalt wird im März beschlossen

Der Doppelhaushalt der Stadt mitsamt dem Stellenplan wird voraussichtlich in der Ratssitzung am 1. März beschlossen. Jonas Soluk (CDU) bot den Fraktionen von SPD und Bündnisgrünen an, noch einmal über alles zu sprechen. „Noch sind Änderungen möglich“, sagte er. Bürgermeisterin Ramona Schumann (SPD) zeigte sich einen Tag nach der Sitzung irritiert. „Es war auffällig, dass das Angebot nur den anderen Fraktionen galt und nicht mir. Dabei sollte die Hauptverwaltungsbeamtin die erste Ansprechpartnerin sein, wenn es um das Personal im Rathaus geht“, sagte sie.

Schumann wies zudem darauf hin, dass die von der Ratsinitiative vorgeschlagenen Kürzungen im Bereich der Fortbildungen für Mitarbeiter rechtlich problematisch seien. „Wir haben im vergangenen Jahr einen neuen Personalrat gewählt und sind juristisch verpflichtet, die Mitglieder auch entsprechend zu schulen“, sagte sie.

Grüne zeigen kein Verständnis für Ratsinitiative

Auch die Fraktionsvorsitzende der Bündnisgrünen, Sandra Stets, war nach der Sitzung fassungslos. „Ob wirklich alle Mitglieder der interfraktionellen Gruppe wissen, was ihre Vertreter im Finanzausschuss für ein Verhalten an den Tag legen, darf bezweifelt werden“, sagte sie. Sie habe keine Bereitschaft der Ratsinitiative gesehen, über „unsoziale und rechtswidrige Vorschläge zu diskutieren und sich dafür zu entschuldigen“.

Die Vorschläge der Ratsinitiative seien nicht durchdacht, sagte Stets. Sie nannte als Beispiel, dass die festangestellte Gleichstellungsbeauftragte andere Funktionen übernehmen und die Stadt stattdessen eine neue ehrenamtliche Gleichstellungsbeauftragte einstellen solle. „Nicht nur, dass dadurch keine Kosten gespart werden, sondern vielmehr erst das bezahlte Ehrenamt besetzt werden muss, um dann wahrscheinlich die Schulungen zu streichen, die zwingend erforderlich sind“, sagte sie. Weiterhin werde das zu massiven Verzögerungen bei zahlreichen Projekten der Stadt führen. Denn die Gleichstellungsbeauftragte müsse daran beteiligt werden. Eine neue Kraft müsste sich allerdings erst komplett neu einarbeiten.

Von Tobias Lehmann