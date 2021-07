Pattensen-Mitte

Was wollen Politiker der einzelnen Parteien nach der Kommunalwahl im September im Rat der Stadt Pattensen für Kinder und Jugendliche umsetzen? Diese Frage beantworten Vertreter der im Rat vertretenen Fraktionen am Freitag, 9. Juli, in der Zeit von 9.45 bis 11.15 Uhr bei einer Podiumsdiskussion in der KGS Pattensen. Wer die von einem Politik-Leistungskurs erarbeiteten Fragen und die Antworten der Kommunalpolitiker nicht verpassen möchte, kann die Debatte über den Youtube-Kanal der Stadt verfolgen. Dort wird die Veranstaltung im Livestream zu sehen sein.

Mit dabei sind von der CDU Georg Thomas und Astrid Schunder, von der SPD Jens Ernst und Justina Walkowiak, die UWG entsendet Klaus Iffland. Von den Grünen nehmen Sandra Stets und Uwe Hammerschmidt teil. Dirk Meyer und Günter Kleuker vertreten die UWJ und Horst Raese sowie Udo Mensing die Freien Wähler.

Von Mark Bode