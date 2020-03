Pflegestützpunkt arbeitet seit Oktober eingeschränkt

Pattensen/Empelde

Seit Anfang Oktober schon ist der Senioren- und Pflegestützpunkt Calenberger Land geschlossen. Der Stützpunkt in Ronnenberg-Empelde ist auch für Pattensen zuständig. Das Gebäude wurde wegen gravierender baulicher Mängel geschlossen. Die Mitarbeiter sind nur noch telefonisch und per E-Mail, aber nicht mehr persönlich zu sprechen.

Die sozialpolitische Sprecherin der CDU-Regionsfraktion Michaela Michalowitz schlägt jetzt vor, dass der Stützpunkt umziehen soll, damit die sensible und sehr vertrauliche Pflegeberatung auch wieder persönlich stattfinden kann.

Schließung sollte nur vorübergehend sein

Als die Tür zu dem Gebäude Anfang Oktober für Besucher abgeschlossen wurde, hieß es von Seiten der Region, dies sei nur vorübergehend. „Auch nach mehreren Monaten ist noch keine Wiedereröffnung der Einrichtung in Sicht“, kritisiert Michalowitz.

Sie erinnert daran, dass bereits im Jahr 2013 erste Mängel über eindringende Feuchtigkeit und Schimmelbefall im Pflegestützpunkt Calenberger Land festgestellt wurden. Laut eines Gutachten ist eine undichte Drainage an der Außenwand des Gebäudes der Grund für die Feuchtigkeit. Später kamen noch Probleme mit dem Trinkwasser hinzu.

Wann und ob der Pflegestützpunkt wieder öffnet, ist unklar. „Vor dem Hintergrund dieser Entwicklungen stellt sich mir die Frage, an wen sich ratsuchende Menschen aus dem Einzugsgebiet wenden können“, fragt Michalowitz. Es müsse schnellstens geklärt werden, ob es eine Immobilie gibt, in die der Pflegestützpunkt umziehen kann. Michalowitz ergänzt, dass es „unverantwortlich“ sei, dass die Mitarbeiter in den für Besucher gesperrten Räumen weiter arbeiten müssen.

Die drei Pflegestützpunkte der Region sind wegen der Corona-Pandemie für den Publikumsverkehr geschlossen. Die Mitarbeiter sind telefonisch und per E-Mail zu erreichen, der Stützpunkt Calenberger Land unter Telefon (0511) 700201-18 und -19 und unter SPN.CalenbergerLand@region-hannover.de per E-Mail. In Pattensen bietet der Pflegestützpunkt Calenberger Land jeden zweiten Donnerstag im Monat nach Terminvereinbarung eine Beratung im Mehrgenerationenhaus Mobile an. Wegen der Corona-Pandemie ist das Mehrgenerationenhaus derzeit geschlossen.

Das tägliche NP Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Hannover täglich gegen 14 Uhr im E-Mail-Postfach

Lesen Sie auch

Von Kim Gallop