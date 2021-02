Pattensen

Gewöhnlich befördert das Team der Per-Mertesacker-Stiftung, die in Pattensen ansässig ist, Kinder aus sozialen Brennpunkten zum Fußballtraining. Da an Sport im Corona-Lockdown nicht zu denken ist, haben sich die Verantwortlichen überlegt, wie die zwei Busse sinnvoll genutzt werden können. „Es kam die Idee auf, dass wir das Impfen auf dem Messegelände begleiten könnten“, sagt Marcus Olm. Er ist teils selbst als Fahrer aktiv und gehört dem Stiftungsrat an.

Neben dem Fahrer darf sich immer nur eine weitere Person in dem Auto befinden. Ausnahme ist, wenn es zwei Personen aus einem Haushalt sind. „Um Distanz zwischen Fahrer und Fahrgast zu schaffen, haben wir die mittlere Sitzreihe ausgebaut“, sagt Olm.

Das Diakonische Werk vermittelt den Fahrdienst

Seniorinnen und Senioren, die den Fahrdienst nutzen möchten, können sich an das Diakonische Werk wenden. Dieses vermittelt die Fahrten zum Impftermin weiter an die Per-Mertesacker-Stiftung. Nähere Informationen gibt es im Internet unter www.diakonisches-werk-hannover.de.

Von Mark Bode