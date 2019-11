Pattensen-Mitte

Soll die Stadt ein Gutachten über die zu erwartenden Sanierungskosten für das Pattenser Bad in den nächsten Jahren in Auftrag geben oder nicht? Die politischen Meinungen über diesen Antrag der Freien Wähler gehen auseinander. Der Ortsrat Pattensen-Mitte hatte in seiner jüngsten Sitzung dafür gestimmt, dass die Ver...