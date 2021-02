Hüpede

Mit so einem Andrang hatte Pastorin Sabine Stuckenberg überhaupt nicht gerechnet. Im Schneetreiben am Sonntagmorgen, 7. Februar, kamen in Schneeanzüge dick eingepackte Kinder teils alleine, teils mit Eltern und teils auf Schlitten zur Kirche in Hüpede. 28 Kinder holten sich eine Tüte mit Bastelutensilien und einer Geschichte ab. Zwei weitere hatten sich bei dem Wetter nicht aus Oerie zur Abholstelle getraut. Denen brachte Stuckenberg am Folgetag die Tüten persönlich vorbei. „Es freut uns richtig doll, dass 30 Tüten einen Abnehmer gefunden haben“, sagte die Pastorin.

Die zehnjährige Emma-Marie freute sich über das neue Angebot der Kirche. „Das werden wir im Laufe der Woche basteln. Und nächste Woche geht es dann weiter“, sagte sie. In der Tüte befanden sich ein Pappteller, festes Papier, auf das eine Jesusfigur, Johannes der Täufer und eine Palme gedruckt wurden sowie ein Eisstiel aus Holz. Daraus soll eine Art Wandteller für die sogenannte „Jesus-Galerie“ entstehen. Auch auf das gemeinsame Lesen der Geschichte freuen sich die beiden schon. Unter dem Titel „Jesus unter Wasser“ hatte Stuckenberg einen kindgerechten Text zu Jesus Taufe verfasst.

Überraschung für vollständige Galerie

Um für Kinder während der Corona-Pandemie, in der auch der Kindergottesdienst ausfallen muss, eine besondere Aktion anzubieten, hatte sich die Pastorin gemeinsam mit Jugendlichen überlegt, bis Ostern wöchentlich am Sonntag um 10.15 Uhr Tüten zum Abholen zur Verfügung zu stellen. Insgesamt werden es am Ende neun Stück sein. „Wer einmal nicht kann, kann sich bei uns melden und wir bringen dann gerne eine Tüte zu Hause vorbei“, sagte Stuckenberg.

Am Ende können alle Kinder ihre Galerie fotografieren und per E-Mail an sabine.stuckenberg@evlka.de senden. Diese Fotos sollen am Ende auf der Internetseite, im großen Fenster des Gemeindehauses und beim ersten erlaubten Kindergottesdienst präsentiert werden. „Wer eine vollständige Jesus-Galerie hat, bekommt eine besondere Überraschung“, kündigte Stuckenberg an.

Von Mark Bode