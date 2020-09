Pattensen-Mitte

Dass auch unter Einhaltung der Corona-Hygieneregeln gebührend gefeiert werden kann, haben am Freitagabend 300 Gäste bei der „Party in the Box“ von Antenne Niedersachsen auf dem Schützenplatz in Pattensen bewiesen. Mit Absperrbändern, wie sie auf Flughäfen verwendet werden, bekamen Gruppen von maximal zehn Personen einen eingegrenzten Bereich zugewiesen. In dieser Box mussten sie an einer Bierzeltgarnitur Platz nehmen.

„Party in the Box“ von Antenne Niedersachsen in 30 Boxen

Denn die Party war ausschließlich als Sitzveranstaltung angemeldet, wie Tobias Lammers erläuterte. Er gehört zu APD Events, das ist ein Tochterunternehmen von Antenne Niedersachsen, das die Party gemeinsam mit dem Sicherheitsunternehmen ToSa Security initiiert hatte. Daher war Tanzen auch tabu. Insgesamt gab es 30 Boxen, zwischen denen jeweils ein Abstand von zwei Metern bestand.

Feiern in der Box: Antenne Niedersachsen und ToSa Security haben auf dem Schützenplatz mit Absperrbändern 30 eingegrenzte Plätze für maximal zehn Personen aufgebaut. Quelle: Stephanie Zerm

Bei der Veranstaltung, die mit Ordnungs- und Gesundheitsamt abgestimmt worden war, wurden alle geltenden Hygienebestimmungen umgesetzt. Bereits auf dem Parkplatz wiesen Ordner die Besucher darauf hin, dass eine Mundschutz-Pflicht besteht. Die Mund-Nasen-Bedeckung durften die Gäste nur in ihrer Box abnehmen, die sie während der Veranstaltung nicht verlassen durften. Einzige Ausnahme war der Gang zur Toilette. Auch zu den zwei Imbiss- und Getränkebuden durften die Besucher keinen Abstecher machen. „Auf den Tischen liegen Speise- und Getränkekarten aus“, sagte Lammers. „Daraus können die Gäste bestellen und werden dann am Tisch bedient.“

Auch im Sitzen lässt es sich gut feiern. Quelle: Stephanie Zerm

Die gute Stimmung trübten die Corona-Auflagen allerdings kaum. Dirk Wöhler vom Antenne Niedersachsen-DJ-Team sorgte auf einem Showtruck für die passende Partymusik. „Es ist zwar alles etwas eingeschränkt, aber es ist richtig geil, dass es das wieder gibt“, sagte der 18-jährige Adrian Wegener aus Pattensen erfreut. Er war mit seinen Freunden auf der Party. Tim Bewersdorff (18) ergänzte: „Wegen Corona gab es seit März keine Events mehr, sodass das die erste Party ist, die wir wieder besuchen.“ Kjell Schneemann (19) sagte: „Zwar wäre es schöner, wenn man auch tanzen dürfte, aber es ist toll, dass es das überhaupt wieder gibt.“

Kjell Schneemann (von links), Jonas Rollwage, Tim Bewersdorff, Lars Gotthardt, Lennart Budzinski und Adrian Wegener freuen sich, endlich wieder eine öffentlich Party besuchen zu können. Quelle: Stephanie Zerm

„Die Party ist eine gute Möglichkeit, mich wieder mit meinen Freundinnen zu treffen“, sagte die 18-jährige Sophie Röhl aus Pattensen. Gegen die abendliche Kälte habe sie warme Anziehsachen mitgebracht. Zwar sei es wegen der eingegrenzten Bereiche schwer, neue Leute kennenzulernen. „Aber trotzdem ist die Party besser als nichts.“

Erste „Party in the Box“ in der Region Hannover

Die Party in Pattensen war zwar bereits die fünfte in der Veranstaltungsreihe, aber die erste in der Region Hannover. Zuvor gab es die „Party in the Box“ bereits in Buchholz/Aller, Salzgitter, Gifhorn und Goslar. Dass sie auch nach Pattensen gekommen sind, sei der Stadt zu verdanken, sagte Lammers. „Wir haben zahlreiche Städte und Kommunen angefragt und Pattensen hat zugesagt.“ Mit insgesamt 300 Besuchern war die Veranstaltung ausverkauft.

Von Stephanie Zerm