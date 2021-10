Pattensen-Mitte

Etwas mehr als 50 Minuten hat es am Donnerstagabend im Forum der Ernst-Reuter-Schule gedauert – dann war die letzte Sitzung des amtierenden Ortsrates Pattensen-Mitte beendet. Und damit ebenso die langjährige Ära von Ortsbürgermeister Günter Bötger (CDU). Wenn sich am 4. November die neu gewählten Vertreter des Gremiums zur konstituierenden Sitzung treffen, wird Bötger nach mehr als 35 Jahren nicht mehr dabei sein. Auch aus dem Stadtrat und als stellvertretender Bürgermeister scheidet er aus, denn bei der Kommunalwahl hatte er nicht erneut kandidiert.

„Als ich damals zum ersten Mal für die CDU in den Ortsrat Pattensen-Mitte gewählt wurde, bekam ich gleich so viele Stimmen, dass mir meine Parteikollegen sagten: Jetzt musst Du auch als Ortsbürgermeister kandidieren“, erinnert sich der inzwischen 82-Jährige. Eigentlich sei das von ihm nicht so geplant gewesen, aber er folgte dem Parteiwillen. Rund 200 Ortsratssitzungen hat der Landwirt in den vergangenen 35 Jahren geleitet. Und dabei im Laufe der Jahrzehnte so gut wie keine verpasst. „Zu den Interessantesten zählten die, in denen es mit den Bürgern um die Pläne und Einwendungen für die damals noch geplante B3-Ortsumgehung um Pattensen ging“, sagt Bötger, der mehr als 25 Jahre lang an der Spitze des Ortrates gestanden hatte – gemeinsam mit seinem Stellvertreter Gerhard Dettmer (SPD), der sich bereits 2020 aus dem Gremium zurückgezogen hatte.

Günter Bötger widmet sich jetzt seiner Familie

Nicht zu vergleichen sei der Kleiderstil damals und heute: „Anfangs trug ich zu jeder Sitzung noch Schlips und Kragen – das hat sich alles geändert.“ So wie sich auch sein privates Leben mit dem Erreichen des Rentnerdaseins gewandelt hat. „Ich habe in meinem Garten inzwischen den Obst- und Gemüseanbau für mich als Hobby entdeckt.“ Dem könne er sich jetzt mehr widmen.

Seine weiteren Ehrenämter in Vereinen und Einrichtungen hat Günter Bötger ebenfalls abgegeben. „Vollkommen befreit und losgelöst habe ich jetzt nur noch ein Ehrenamt: meine Frau und meine fünf Großkinder“, sagt er erfreut. Während seiner letzten Ortsratssitzung im Forum der KGS und auch beim anschließenden Empfang, zu dem Bötger Freunde, Kollegen und Verwaltungsvertreter in den Calenberger Hof eingeladen hatte, gab es viele lobende Worte und Geschenke.

„Deine Fußstapfen sind so groß – da muss erstmal jemand reinwachsen“, konstatierte Parteikollege Peter Soluk über den „Alltagshelden.“ Andreas Ohlendorf übergab im Namen der SPD-Fraktion einen Präsentkorb mit regionalen Produkten und sagte: „Bleib uns, wie du bist, erhalten.“ Bötger sei ein grundehrlicher, direkter Mensch, zudem immer „gut drauf“ und zuverlässig, sagte Ohlendorf. Die Bündnisgrüne Eleni Kyriazaki lobte Bötgers trockenen Humor: „Damit hat er immer alles sehr aufgelockert, auch wenn wir nicht einer Meinung waren.“

Lobende Worte von Bürgermeisterin und Stadtratsvorsitzenden

Weiter zurück reichen die Erinnerungen der Stadtratsvorsitzenden Julia Recke (CDU): „Günter war immer ein freundlicher Wegbegleiter. Ich kannte ihn schon, als ich noch ein Kind war und er half mir bei meinem Start in der Partei.“ Auch Pattensens Bürgermeisterin Ramona Schumann (SPD) fand viele lobende Worte: „Solche Abschiede wie von Günter Bötger fallen mir schwer. Seit zehn Jahren haben wir gemeinsam im Rat gearbeitet und ich weiß, wenn ich Fragen habe oder Rat brauche, dass er immer da ist und helfen kann.“

Mit Blumen und Schokolade verabschiedet Bürgermeisterin Ramona Schumann den langjährigen Ortsbürgermeister Günter Bötger. Quelle: Torsten Lippelt

Die Bürgermeisterin dankte Bögers Ehefrau mit einem Strauß Sonnenblumen, dass diese so häufig für die Lokalpolitik auf ihren Gatten verzichtet hatte. Und mit einer Großpackung Schokolade sagte sie ein zweites Mal Danke. Der für das Ortsbürgermeisteramt jetzt kandidierende 27-jährige CDU-Ratsherr Martin Jausch sagte über seinen Bötger: „Günter ist für mich Pattensen.“

Von Torsten Lippelt