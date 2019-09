Ortsrat kritisiert: Verwaltung arbeitet Beschwerden nicht ab

Pattensen-Mitte

Der Fachbereich Bürgerdienste hat 60 Prozent der Bürgerbeschwerden für den Stadtteil Pattensen-Mitte im ersten Halbjahr 2019 nicht bearbeitet. Das weist eine Statistik aus, die der Ortsrat angefordert hatte.

Konkret gingen bei der Verwaltung für den Fachbereich 72 Beschwerden und Anregungen ein. Bis Ende Juni waren davon lediglich 29 bearbeitet. In der gleichen Zeit bekam der Fachbereich Technische Dienste 60 sogenannte Gelbe Karten von den Bürgern und hatte 53 davon bearbeitet.

TSV fordert neuen Platz für Altpapiercontainer

SPD-Ortsratsmitglied Axel Steding bezeichnete das Ergebnis für den Fachbereich Bürgerdienste in der jüngsten Ortsratssitzung als „schlimm und armselig“. Unter den Zuhörern war auch der stellvertretende Vorsitzende des TSV Pattensen, Wolfgang Mehl. „Ich gebe der Stadt eine Gelb-Rote Karte. Das bedeutet Platzverweis“, sagte er.

Mehl hat nach eigener Aussage Anfang Januar eine Eingabe an die Stadt gemacht und seitdem keine Rückmeldung bekommen. Er forderte, dass die Altpapier- und Glascontainer am Sportplatz an der Rudolf-Harbig-Straße an einen anderen Ort gestellt werden. Die Begründung lautete, dass der Müll dort Ungeziefer, unter anderem Ratten, anzieht, die dann auf das Gelände kommen. „Der Zaun um die Container fällt außerdem fast um“, sagte Mehl.

Fachbereichsleiter Jörg Laszinski sagte auf Anfrage dieser Zeitung, dass Ende des vergangenen Jahres Mitarbeiter aus seinem Abschnitt abgezogen wurden, weil sie zu der Zeit an anderer Stelle dringender gebraucht wurden. „Ich habe damals intern bereits darauf aufmerksam gemacht, dass einige Arbeiten aus meinem Bereich dann zwangsläufig etwas zurückstehen müssen“, sagte er. Konkret fehlten in seinem Fachbereich zweieinhalb Stellen, die jetzt wieder besetzt werden.

Fachbereich musste in allen Bereichen priorisieren

„Wir mussten dann in allen Arbeitsbereichen priorisieren“, erklärte Laszinski. Das sei auch bei den Gelben Karten so gewesen. Eingaben, die auf konkrete Gefahren hinwiesen, wurden sofort bearbeitet, andere mussten aufgeschoben werden. Die meisten noch offenen Beschwerden beziehen sich auf die Kontrolle des ruhenden Verkehrs. Die neuen Mitarbeiter werden speziell für diesen Bereich gerade eingearbeitet. „Ab Oktober können die Pattenser wieder die Leistung meines Fachbereichs in der gewohnten Qualität erwarten“, sagte Laszinski.

Auf die konkrete Beschwerde des TSV bezogen sagte Laszinski, dass Mehl zumindest eine automatisierte Rückmeldung bekommen haben muss. Das Beschwerdesystem sei so eingerichtet.

Laszinski verwies darauf, dass die Container in den Verantwortungsbereich des Abfallentsorgers Aha fallen. Die Stadt müsse sich mit dem Unternehmen abstimmen. Der Standort habe aus seiner Sicht auch verschiedene Vorteile. Er befinde sich etwas außerhalb der Wohnbebauung, sodass die Anwohner von dem Lärm geschützt werden, wenn dort Altglas entsorgt wird. Gleichzeitig seien die Container aber auch noch so nah an der Stadt, dass eine gewisse soziale Kontrolle gewährleistet sei und der Ort nicht einfach vermüllt werde.

Beschwerden seit September auch per App möglich

Davon, dass auf dem Sportplatz Ratten gesichtet worden, hat Laszinski bisher keine Kenntnis. Sollte das der Fall ein, werde er eine Schädlingsbekämpfungsfirma informieren.

Zum 1. September hat die Stadt ein neues Instrument für das Beschwerdemanagement vorgestellt. Bürger können jetzt Beschwerden, Anregungen oder Lob über die mobile App mit dem Namen Meldoo äußern. Diese ermöglicht auch Dialoge der Nutzer zu einem Thema.

Von Tobias Lehmann