Schulenburg

In einem Keller eines Hauses am Milchweg in Schulenburg hat am Freitagnachmittag Kleidung gebrannt – jemand hatte die Wäsche auf einem Elektroherd abgelegt. Aus den Räumen drang Rauch ins Freie. Verletzt wurde niemand, wie hoch der Schaden ist, ist nicht bekannt.

Bei dem Brand waren Feuerwehrleute aus Schulenbur...