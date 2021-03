Oerie

Um ein mögliches Wohngebiet am Gestorfer Bach gibt es Diskussionen. Die Mitglieder des Ortsrats Hüpede-Oerie hatten am Dienstagabend in hybrider Sitzung für die Ausweisung der in Orie gelegenen Fläche als Wohnbauland gestimmt. Dass sie diese Entscheidung einstimmig trafen, überraschte nicht nur den Oerier Anwohner Thomas Rauch. „Auf der Fläche ist es ziemlich oft sehr feucht“, gab Rauch zu bedenken, der in einem Haus an der Hüpeder Straße nahe des Ortsausgangs Richtung Hüpede wohnt. Ähnlich argumentiert die Anliegergemeinschaft Gestorfer Bach.

Die Ortsratsmitglieder um Ortsbürgermeisterin Marion Kimpioka (SPD) sprachen das Thema in ihrer Sitzung ebenfalls an. „Auf der Wiese ist es immer feucht“, sagte Margret Zieseniß (CDU). „Ich werde den Antrag dennoch nicht ablehnen“, erklärte sie, fügte aber hinzu: „Man muss abklären, ob es möglich ist, dort zu bauen.“ Ähnlich äußerte sich Horst Dobslaw (CDU). Auch er sprach sich für die Ausweisung von neuem Bauland im Ort aus, forderte jedoch eine Beurteilung der Bodenbeschaffenheit durch die Untere Wasserbehörde. „Wenn die ihr Okay gibt, spricht nichts gegen Bauland“, meinte er.

Anliegergemeinschaft sieht Bau skeptisch

Die Anliegergemeinschaft Gestorfer Bach ist hingegen skeptisch, dass ein Bau auf dieser Fläche am Bach realisierbar ist. „Die Grünfläche liegt mit an der tiefsten Stelle im Ort. Bei Wasserhochständen ist der Bach in den letzten Jahren und Jahrzehnten immer wieder über die Ufer getreten und hat einen Teil der Wiese unter Wasser gesetzt“, heißt es in einem Schreiben an die Ortsratsmitglieder. „Nach Berechnungen der Klimaforscher werden Starkregen in der Zukunft häufiger sein. Es gilt daher die Mahnung, Bebauungen auf Flächen nahe der Flüsse und Bäche zu unterlassen, um dem Wasser die Möglichkeit des Ausweichens auf freie Flächen zu ermöglichen“, schreiben die Anwohner weiter. Das alles spreche gegen eine Bebauung.

So sieht es auch Rauch. Sein Haus sei 1981 gebaut worden, er lebe mit seiner Familie aber erst seit 20 Jahren dort. „Mir wurde berichtet, dass beim Bau 25 Tonnen Kies in den Boden eingebracht wurden, um diesen zu beruhigen“, sagte er. Sollten dort weitere Häuser entstehen, könnte das Wasser sich womöglich aufstauen. „Dann würden wir einen mit Wasser volllaufenden Keller bekommen“, befürchtet er.

Könnten Lastwagen die bestehenden Häuser beschädigen?

Rauchs Haus grenzt direkt an die Zuwegung. Er fürchtet, dass bei der Vorbereitung für den Bau weiterer Häuser und bei den dann folgenden Bauarbeiten an seinem Wohnhaus Schäden durch zahlreiche nah vorbeifahrende Lastwagen entstehen könnten. „Ich würde auf jeden Fall ein Gutachten erstellen lassen“, kündigte Rauch an. „Es ist nicht vorstellbar, wie dort regelmäßig Fahrzeuge in geringem Abstand das Wohnhaus passieren sollen, ohne die Lebensqualität der Bewohner zu beeinträchtigen“, schreibt auch Dieter Miehe, der den Brief an die Ortsratsmitglieder stellvertretend für die Anliegergemeinschaft verfasst hat.

Grundstückseigentümer Hubertus Cammert sieht die Diskussion „noch tiefenentspannt“. Er sagt: „Ich habe das beantragt, ohne zu wissen, ob eine Bebauung möglich sein wird“. Sollte es von behördlicher Seite Einwände geben, müsse er sich diesen fügen. Zum Thema Feuchtigkeit erklärte er auf Nachfrage dieser Zeitung: „Ich habe dort seit ewigen Zeiten kein Hochwasser mehr gesehen.“

Eingeschossige Häuser sollen entstehen

Sein Plan sieht vor, die Zuwegung geradeaus – entlang des Baches – zu verlängern. Richtung Westen sollen nach seinem Wunsch „drei schnuckelige Einfamilienhäuser“ mit maximal 120 Quadratmetern Wohnfläche entstehen. Jedes Grundstück hat etwa 600 Quadratmeter Fläche. Die Häuser sollen eingeschossig und somit barrierefrei sein. Zwei Grundstücke plant Cammert zu verkaufen, auf einem würde er sich selbst ein Haus bauen.

Am 16. März behandeln die Mitglieder des Ausschusses für Bauangelegenheiten und Stadtentwicklung die Angelegenheit; das Gremium kommt ebenfalls in hybrider Sitzung zusammen. Am 23. März wird das Thema im nichtöffentlichen Verwaltungsausschuss besprochen, zwei Tage später steht es auf der Tagesordnung der öffentlichen Ratssitzung.

Von Mark Bode