Vier Pastoren haben sich für das Amt des Superintendenten im Kirchenkreis Laatzen-Springe beworben. Zwei Männer und eine Frau sind in die engere Auswahl gekommen. Nach Bewerbungsgesprächen mit dem Wahlausschuss und Aufstellungsgottesdiensten in der St.-Lucas-Kirche in Pattensen wählt der Kirchenkreistag am 20. Februar den neuen Superintendenten.