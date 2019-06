Pattensen-Mitte

Frische Musik an der frischen Luft, das bietet der Musikverein Pattensen den Besuchern seines Sommer-Open-Air-Konzerts am Sonntag, 16. Juni. Auf dem Hof des Vorsitzenden Marco Grote, Talstraße 20a, spielen der Musikverein und sein Jugendorchester unter Leitung von Dirigent Tobias Zielinski ab 11.30 Uhr ein Gratiskonzert (Einlass bereits eine halbe Stunde früher). Stühle werden aufgebaut, es gibt Bratwurst und Burger, vorausgesetzt das Wetter spielt mit. „Bei Regen wird das Konzert leider nicht stattfinden“, sagt Schriftführerin Carola Baxmann.

Blasmusik und Partyrock

Musikalisch spannt der Musikverein an diesem Vormittag einen weiten Bogen. „Böhmische Liebe“, die „Laubener Schnellpolka“ und die „Stadtschreiber Polka“ sind nur drei der traditionellen Blasmusikstücke, die an dem Vormittag auf dem Programm stehen. Die Bläser können auch modern. Die Mitsing-Hymne „Tage wie diese“ der Toten Hosen oder der Neunzigerjahre-Dance­floorhit „Freed from Desire“ (Gala) zeigen, wie wandelbar die Musiker sind.

Noch eine Spur zeitgenössischer sind die Stücke, die das Jugendorchester für das Freiluftkonzert vorbereitet hat. Seit Wochen proben die Jugendlichen fleißig für den etwas ungewöhnlichen Auftritt auf der improvisierten Bühne im Ort. Die „Party Rock Anthem“ der Spaßformation LMFAO markiert den Auftakt ihres Programms, das mit einer epischen Hymne aus dem Musical „König der Löwen“ auf ein bewegtes Finale zusteuert. Den Gesang übernimmt bei einigen Stücken Alina Reinsch.

Von Mario Moers