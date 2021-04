Pattensen

Die Stadt Pattensen bekommt eine wichtige Institution für den Naturschutz hinzu: Die Ökologische Station Mittleres Leinetal zieht von ihrem bisherigen Domizil im Laatzener Stadtteil Grasdorf auf den Hof von Andreas Sehlen in Jeinsen. „Es war ein glücklicher Zufall, der uns hierher geführt hat“, sagt die Vorsitzende des gemeinnützigen Vereins, Carola Böse-Fischer, die selbst in Pattensen wohnt.

Der Standort direkt an der Leineaue in Grasdorf sei zu klein geworden, und der Verein habe sich deshalb nach Alternativen umgesehen. „Bei einer privaten Veranstaltung habe ich zufällig neben Andreas Sehlen gesessen, und wir kamen ins Gespräch“, sagt Böse-Fischer. Sehlen hat auf seinem im 18. Jahrhundert gebauten Bauernhof ein rund 180 Quadratmeter großes Haus, das frei steht. „Das dürfen wir zu einer für uns erschwinglichen Miete nutzen“, sagt die Vereinsvorsitzende. Andere Standorte seien unter anderem auch wegen zu hoher Mieten nicht infrage gekommen.

Neuer Standort bietet mehr Platz für die Mitarbeiter

In der Ökologischen Station arbeiten zurzeit fünf fest angestellte Mitarbeiter unter der Leitung von Geschäftsführerin Hanna Kastein. Sie freut sich über den neuen Standort. „Dort haben wir erheblich mehr Platz für unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die als Biologen und Umweltwissenschaftler im Einsatz sind“, sagt sie. Es sei auch genug Platz da, um Ausstellungen zu organisieren, zum Beispiel über den bedrohten Feldhamster, der ein Schwerpunkt in der Arbeit der Ökologischen Station ist.

Carola Böse-Fischer und Hanna Kastein freuen sich auf den Einzug in das neue Gebäude auf dem Hof Sehlen in Jeinsen. Quelle: Tobias Lehmann

„Außerdem beraten wir auch Landwirte in Umweltfragen“, sagt Kastein. Der neue Standort der Station sei zentraler und biete so auch eine größere Nähe zu den Landwirten. Der Vorteil des Domizils in Grasdorf sei, dass dieser direkt an einem Naturschutzgebiet liegt. Doch der Standort habe in der Wahrnehmung der Bevölkerung auch dazu beigetragen, dass die Station bisher vor allem mit Laatzen verbunden wurde. „Dabei sind wir viel breiter aufgestellt und wollen jetzt auch noch mehr als bisher im Bereich Hildesheim aktiv werden“, sagt Kastein.

Mitarbeiter kümmern sich um Entwicklung von Natur und Landschaft

Die Ökologische Station Mittleres Leinetal wurde 2012 von den Landesverbänden des BUND und Nabu, den regionalen Gruppen Hannover und Hildesheim, der Paul-Feindt-Stiftung sowie dem Ornithologischen Verein Hildesheim gegründet. Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen kümmern sich um die Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft in der südlichen Region Hannover sowie dem Landkreis und der Stadt Hildesheim. Dabei arbeite sie eng mit der Unteren Naturschutzbehörde der Region Hannover zusammen. Finanziert wird die Station durch die Zuschüsse für die verschiedenen Projekte, die sie bearbeitet, wie die Kartierung des Lebensraums von Feldhamstern, Bibern und Fledermäusen. Auch das Land Niedersachsen fördert die Station.

Zunächst sollen jetzt noch kleinere Restaurierungen in dem Haus vorgenommen werden. Der Umzug ist für Juli geplant, die offizielle Eröffnung für August. Dazu werden dann auch Vertreter der Stadt eingeladen. Die Stadt Pattensen sei über den Umzug bereits informiert. Doch bisher habe es dazu noch keine Reaktion gegeben. „Ein bisschen mehr Begeisterung hätten wir uns schon gewünscht. Schließlich tragen wir auch ein wenig zum Prestige der Stadt bei“, sagt Böse-Fischer.

Von Tobias Lehmann