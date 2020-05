Eröffnung des Pattenser Bades verschiebt sich erneut

Pattensen-Mitte

Die geplante Eröffnung des Pattenser Bads muss noch einmal verschoben werden. Das teilt der Geschäftsführer der Hallen- und Freibad Betriebs GmbH, Fred Oeltermann, mit. Bisher mussten alle Bäder wegen des Coronavirus geschlossen bleiben. Jetzt dürfen Freibäder unter Auflagen seit Montag wieder öffnen. Im Pattenser Bad war dies jedoch nicht möglich, da das in das Becken gefüllte Wasser wegen eines undichten Zulaufs in den Keller floss. Mitarbeiter des Pattenser Bads hatten die Stelle zunächst notdürftig repariert.

Undichter Zulauf im Bad ist noch nicht repariert

Der anschließende Funktionstest ergab jedoch, dass die Dichtigkeit damit nicht komplett wieder hergestellt werden konnte. „Wir benötigen noch Ersatzteile und werden diese voraussichtlich am Mittwoch oder Donnerstag einbauen“, sagt Oeltermann. Damit kann die zunächst auf Montag, 1. Juni, verlegte Eröffnung jedoch nicht eingehalten werden. Das Wasser muss eingelassen und erwärmt werden, was noch einige Tage in Anspruch nehmen wird. Oeltermann plan die Eröffnung jetzt für Mitte nächster Woche. Er will regelmäßig über den aktuellen Stand informieren.

Von Tobias Lehmann