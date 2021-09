Pattensen/Laatzen

Das Team der Ökologischen Station Mittleres Leinetal (ÖSML) ist immer auf der Suche nach spannenden Naturentdeckungen und schönen Tier- und Pflanzenmotiven. Deshalb startet die Organisation einen Fotowettbewerb. Wer mitmachen möchte, kann sein schönstes Naturfoto unter dem Betreff „Fotowettbewerb“ per E-Mail an beobachten@oesml.org schicken. Der Vorstand der ÖSML wählt dann das beste Motiv zur Veröffentlichung auf der Homepage aus. Die Gewinnerin oder der Gewinner erhält zudem einen Gutschein über 50 Euro für eine Buchhandlung in Hannover.

Aufruf richtet sich an Hobbyfotografen aus der Region

Die ÖSML betont, dass sich das Gewinnspiel ausschließlich an Hobbyfotografen aus der Region Hannover richtet. Wichtig ist, dass die Teilnehmer bei einer Einsendung neben ihrem Namen auch ihren Wohnort mitteilen. Mit der Teilnahme bestätigen die Hobbyfotografen, dass sie die alleinigen Nutzungsrechte an dem eingereichten Foto besitzen und einer Veröffentlichung und Namensnennung auf der ÖSML-Homepage zustimmen. Mitmachen können alle Interessierten bis zum 31. Oktober. Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt.

Die ÖSML ist ein gemeinnütziger Verein mit Standort in Laatzen. Das Betreuungsgebiet umfasst Pattensen sowie weitere Gebiete der Leine bis in den Landkreis und die Stadt Hildesheim. Zu den Aufgaben der ÖSML zählen die Erforschung, Pflege und Entwicklung der Tier- und Pflanzenwelt, um die biologische Vielfalt zu erhalten, sowie die Beratung von Behörden, Flächeneigentümern und Landnutzenden. Die Region Hannover unterstützt die Station als Beratungs- und Koordinierungsstelle.

Von Mark Bode