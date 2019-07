Pattensen/Schulenburg

Die Stadt Pattensen arbeitet derzeit an einem Flächennutzungsplan (F-Plan), mit dem für das gesamte Stadtgebiet ein Windenergiekonzept aufgestellt werden soll. Damit will sie langfristig regeln, auf welchen Vorranggebieten neue Windenergieanlagen gebaut werden dürfen und wo bestehende Anlagen erneuert und aufgerüstet werden können.

Die Neuaufstellung des Regionalen Raumordnungsprogramms (RROP) durch die Region hatte die Pläne der Stadt vorübergehend ausgebremst. In dem RROP hatte die übergeordnete Behörde andere Bereiche als Vorrangflächen ausgewiesen. Damit wäre der F-Plan der Stadt wirkungslos geworden.

Deshalb hatte sich Laatzen dazu entschlossen, ein sogenanntes Normenkontrollverfahren gegen das RROP anzustrengen. Sie hatte vom Oberverwaltungsgericht ( OVG) Lüneburg schließlich Recht bekommen: Das Gericht hatte den Abschnitt für unwirksam erklärt, der den Bereich Windkraft betrifft. Es hatte seine Entscheidung unter anderem damit begründet, dass die Region bestimmte Ausschlusskriterien wie Abstand der Windräder zu Wohngebieten sowie Fragen von Umwelt- und Naturschutz nicht ausreichen beachtet habe.

Bauanträge können zurückgestellt werden

Für ganz Pattensen gibt es seit dem Gerichtsurteil im Frühjahr für den Bereich Windkraft keine raumordnerischen Vorgaben mehr. Dass dieser ungeregelte Zustand zur Gefahr werden könnte, weist Axel Müller, Erster Stadtrat und verantwortlich für den Baubereich, zurück. „Niemand kann in diesem planungsfreien Raum tätig werden“, versichert er. Wenn es etwa für den Schulenburger Bereich – der jetzt schon viele Windenergieanlagen hat – einen Bauantrag für ein Windrad gibt, könne der zurückgestellt werden. Im Baugesetzbuch sei geregelt, dass eine Kommune, die sich in der Planungsphase befindet, Baugesuche zurückstellen kann, die den Zielen der Planung widersprechen könnten.

„Es ging nie darum, Windenergieanlagen komplett zu verhindern“, betont Müller. Rat und Verwaltung wollten lediglich selbst festlegen können, auf welchen Flächen – wenn überhaupt – neue Windkraftanlagen gebaut werden dürfen und wo das sogenannte Repowering erfolgt. Bei Letzterem werden vorhandene Anlagen erneuert und meistens noch höher gebaut. Auch bei der erlaubten Nabenhöhe eines Windrades wolle die Stadt eigene Regelungen treffen, sagt Müller.

Deshalb werde in den kommenden Monaten an dem neuen F-Plan gearbeitet. Wenn er in Kraft ist, ersetzt er das RROP. „Die Kommunen sind jetzt gefordert, selbst Regelungen zu treffen“, sagt Müller. „Und wir sind auf einem guten Weg.“

Stadt und Region uneins über Vorranggebiete

Stadt und Region hatten unterschiedliche Ansichten über geeignete Vorranggebiete. Die Region hatte etwa eine Fläche im Nordwesten in Richtung Hiddestorf – wo schon Windräder stehen – im RROP als ein solches Gebiet benannt. „Wir halten das für gar nicht geeignet, weil es zu nah am Stadtgebiet liegt“, sagt Müller. Zu den von der Stadt bevorzugten Gebieten gehört die Fläche zwischen Pattensen und Schliekum (Landkreis Hildesheim), wo bereits Anlagen stehen. Für die Anlagen um Schulenburg soll es in dem neuen F-Plan einen Bestandsschutz geben, sie dürften aber nicht noch höher gebaut werden, ergänzt Müller. „Wir untersuchen das gesamte Stadtgebiet, wägen bei jeder Fläche ab und treffen unsere Entscheidungen.“

