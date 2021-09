Pattensen-Mitte

Im Mai hatte Timo Mertesacker selbst noch kräftig mit angepackt und Stühle sowie Tische geschleppt. Der Geschäftsführer von CP Immobilien GmbH wollte nach der coronabedingten Pause dafür sorgen, dass der Ratskeller wieder für seine Kunden da sein kann. Doch nach nur einem Öffnungstag war Schluss, und die Türen wurden wieder zugeschlossen. Nun steht die Wiederöffnung des Ratskellers an der Marktstraße bevor. Diese ist offiziell für Freitag, 10. September, geplant. Der neue Pächter hat vorab gezeigt, was sich in der Zwischenzeit verändert hat.

Nach einem Tag ist wieder Schluss

Das alte Betreiberehepaar, Susanne und Andreas Behm, hatte laut Mertesacker schon im vergangenen Jahr um Hilfe durch CP Immobilien gebeten. „Sie wollten, dass wir uns mehr einbringen“, sagt der Geschäftsführer. Seine Firma wollte in diesem Frühjahr den Betrieb selbst übernehmen, die alten Pächter sollten als Angestellte dabeibleiben. „Es hat menschlich nicht geklappt“, sagt Mertesacker. Deshalb sei nach einem Tag der Betrieb wieder eingestellt worden, und Mertesacker habe Ausschau nach potenziellen Nachfolgern gehalten.

Carlo Kertess (rechts) und Küchenchef Jens Knecht bereiten die Öffnung des Ratskellers vor. Quelle: Mark Bode

„Vorher war alles dunkel und im Stil Eiche rustikal gehalten“, sagt Carlo Kertess, einer der Geschäftsführer von Chief’s Catering in Hannover und neuer Pächter des Ratskellers. CP Immobilien habe, so Mertesacker, rund 800.000 Euro in die Renovierung der Räume investiert. „Der Ratskeller ist ein echter Mehrwert für Pattensen“, sagt Mertesacker.

Minimalistische Einrichtung

In den vergangenen Monaten sind in dem alten Gebäude „freundliche und helle Räume“ entstanden, wie sie Kertess beschreibt. „Von der Einrichtung her wird es minimalistisch“, ergänzt er. Es sei für ihn ein gutes Zusammenspiel zwischen Tradition und Moderne und verkörpere Gemütlichkeit.

Neu im Ratskeller: Bowling statt Kegeln. Quelle: Mark Bode

Die Pächter haben sich für blaue Stoffsitze entschieden. Über die Tische sind Läufer gelegt. Die Technik wurde komplett erneuert. Jeder Tisch lässt sich einzeln beleuchten, und die Lichtstärke ist regelbar. „Für die Musikanlage sind überall Boxen verteilt, sodass man die Lautstärken auch individuell einstellen kann“, sagt Kertess. Ein getrennter Clubraum kann für kleine Familienfeiern mit bis zu zwölf Personen genutzt werden. Auch Events für bis zu 180 Personen im komplett erneuerten Saal sind möglich.

Kegelbahn weicht für Bowling

Die Kegelbahnen im Keller sind nun Geschichte. Dort waren Arbeiter bis zuletzt damit beschäftigt, zwei Bowlingbahnen zu errichten. „Hier kann man komplett autark feiern, es gibt eine mobile Zapfanlage“, sagt Kertess.

Der Saal ist saniert worden und nun heller gestaltet. Quelle: Mark Bode

Die Wetterlage, so hofft es der neue Pächter, lässt es zu, dass die Außenfläche am Marktplatz noch genutzt werden kann. Um in Zukunft die Wege für die Servicekräfte ein wenig einzuschränken, die derzeit alle Speisen und Getränke über die von Autos befahrene Dammstraße tragen müssen, denkt Kertess über eine kleine Kochstelle im Freien nach. Doch das sei vorerst noch Zukunftsmusik.

Neuer gehobener Anspruch

In der letzten Woche vor der Öffnung haben die Küchenmitarbeiter um Küchenchef Jens Knecht damit begonnen, die geplanten Gerichte für die Speisekarte durchzukochen. Es fällt Kertess etwas schwer, den zukünftigen Stil zu beschreiben. „Gutbürgerliche Küche ist nicht ganz richtig“, sagt er. „Es ist ein etwas gehobener Anspruch“, sagt er und erklärt, dass beispielsweise Ochsenbäckchen, Rinderroulade, Kalbsschnitzel und Zander auf der Speisekarte stehen werden. „Natürlich gibt es auch vegetarische und vegane Gerichte“, sagt Kertess.

Am Donnerstag, 9. September wird es eine inoffizielle Eröffnungsfeier mit geladenen Gästen geben. Einen Tag später folgt der reguläre Betrieb. Die Öffnungszeiten sind mittwochs bis sonnabends von 17 bis 22 Uhr sowie sonntags von 12 bis 15 und von 17 bis 22 Uhr.

Von Mark Bode