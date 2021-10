Die Stadt hat ein Kataster über die vorhandenen Sitzbänke in Pattensen aufgestellt. Jetzt sollen nach und nach alte, abgängige Bänke ersetzt werden. Für den Stadtteil Reden hat eine Familie eine Bank gespendet.

Neue Bank in Reden bietet Ausblick in die Leinemasch

Pattensen - Neue Bank in Reden bietet Ausblick in die Leinemasch

Pattensen - Neue Bank in Reden bietet Ausblick in die Leinemasch