Neue Mitglieder im Rat und im Ortsrat Schulenburg

Normalerweise ist es üblich, neue Mitglieder in politischen Gremien per Handschlag zu verpflichten und auch willkommen zu heißen. Doch darauf muss in Zeiten der Coronakrise verzichtet werden. So begrüßte Bürgermeisterin Ramona Schumann ( SPD) in der jüngsten Ratssitzung Karl-Heinz Bischoff-Tschirner als neues SPD-Fraktionsmitglied mit einer Verneigung aus zwei Meter Entfernung.

Tschirner rückt für Simone Köpper nach, die eine Stelle bei der Stadtverwaltung in Pattensen angenommen hat und deshalb nicht mehr Mitglied im Rat sein darf. Sie war seit 2016 Mitglied im Gremium.

Vielen Pattensern wird Bischoff-Tschirner als SPD-Ratsmitglied allerdings vertraut sein. Er gehörte dem Gremium bereits 25 Jahre lang im Zeitraum von 1991 bis 2016 an. Für viele Jahre war er unter anderem stellvertretender Bürgermeister der Stadt und Vorsitzender des Bauausschusses. 2013 bekam er für seine vielen Ehrenämter das Bundesverdienstkreuz am Bande verliehen.

Klaus Iffland (von links) begrüßt Hubertus Buch als neues Mitglied in der UWG-Ortsratsfraktion. Gerhard Reschke verlässt das Gremium nach 14 Jahren auf eigenen Wunsch. Quelle: Tobias Lehmann

Hubertus Buch rückt für Gerhard Reschke nach

Einen weiteren personellen Wechsel gibt es im Ortsrat Schulenburg. Der seit 2006 für die UWG im Ortsrat sitzende Gerhard Reschke verlässt das Gremium aus persönlichen Gründen. Von 2011 bis 2016 war Reschke auch Mitglied des Rats der Stadt Pattensen.

Auch in Schulenburg musste auf den Körperkontakt verzichtet werden. Ortsbürgermeisterin Svenja Blume ( CDU) sagte zu dem scheidenden Ortsratsmitglied: „Ich umarme dich aus der Ferne.“ Für Reschke rückt Hubertus Buch nach. Auch Buch ist nicht neu im politischen Betrieb der Stadt. Er war auch schon UWG-Ortsratsmitglied in der vorherigen Wahlperiode.

