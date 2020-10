Schulenburg

Schon seit Jahren wird nach Investoren und Betreibern für Senioreneinrichtungen in Schulenburg gesucht. Dabei geht es um eine Tagespflege ebenso wie um betreutes Wohnen oder Wohngemeinschaften. Doch bisher waren alle Bemühungen vergeblich. Entweder es gab Interessenten als Betreiber, aber keinen Investor, oder es gab einen Investor, aber kein geeignetes Grundstück. Das zumindest ist inzwischen gefunden, und nach Angaben von Thorsten Krüger, Vorsitzender der SPD-Abteilung Schulenburg, hat auch die Suche nach einem potentiellen Betreiber Erfolg gehabt.

Als Standort ist das geplante Baugebiet am Milchweg vorgesehen. Laut Krüger könnte dort ein zwei- bis dreigeschossiges Haus errichtet werden. „Unten könnte die Tagespflege mit 18 Plätzen untergebracht werden und oben acht bis zehn Wohnungen“, sagt er. Die müsste der Investor vermieten, denn der Betreiber einer Pflegeeinrichtung darf das nicht im selben Gebäude. Außerdem wäre noch Platz für eine Wohngemeinschaft für Demenzkranke.

Schon 2016 habe die SPD einen Antrag gestellt, dass die Stadt die Voraussetzungen für seniorengerechtes Wohnen in Schulenburg schaffen solle. Man sei jetzt erneut auf die damals geknüpften Kontakte zugegangen, sei „schlussendlich fündig“ geworden und habe den Kontakt zur Stadt hergestellt. Krüger wollte die Firma noch nicht nennen, doch es handele sich nicht um eine gemeinnützige Organisation wie das DRK oder die AWO, sondern um ein kommerzielles Unternehmen.

Interessent spricht im Rathaus vor

Pattensens stellvertretender Verwaltungschef Axel Müller bestätigte, dass ein Vertreter eines an dem Projekt interessierten Unternehmens im Rathaus vorgesprochen habe und er sich mit dem von diesem benannten potentiellen Investor in Verbindung setzen werde. Die Suche habe sich bisher als schwierig erwiesen, berichtet er. Mit vier Unternehmen habe die Stadtverwaltung in der zurückliegenden Zeit verhandelt, aber alle hätten letztlich abgesagt. „Aber ich bin sicher, dass wir jemand finden – das dauert nur ein bisschen“, zeigt sich Müller optimistisch. Auch Krüger glaubt, dass durch den neuen Interessenten „die Chancen besser stehen als vorher“.

Voraussetzung für eine Investition ist zunächst einmal ein Bebauungsplan für das Gelände am Milchweg, das der Stadt gehört und auf dem sohl Einfamilienhäuser als auch Geschosswohnungsbau vorgesehen ist. Zurzeit finden noch Untersuchungen statt. So seien unter anderem Archäologen dabei, die Fläche nach möglichen Überresten längst vergangener Kulturen abzusuchen, berichtet Müller. Da für die Aufstellung des Bebauungsplans ein verkürztes Verfahren angewandt werde, sei es eventuell möglich, den Plan noch in diesem Jahr öffentlich auszulegen. Dann können Bürger und Behörden dazu Stellung nehmen, bevor der Rat ihn endgültig beschließt.

