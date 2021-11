Pattensen-Mitte/Koldingen

Seit Anfang dieser Woche haben Pattenser in der Kernstadt und Koldingen gravierende Probleme im Mobilfunknetz von O2. Pressesprecher Jörg Borm vom Telekommunikationsunternehmen Telefónica, zu dem O2 gehört, sagte auf Nachfrage, dass sich die Arbeiten an den Mobilfunkanlagen „unplanmäßig verzögert“ hätten. Ursprünglich war der Abschluss der Maßnahmen für Dienstag, 2. November, geplant. Das korrigierte das Unternehmen zwischenzeitlich auf den 4. November. Am Mittwochnachmittag teilte Borm nunmehr mit: „Nach heutigem Stand werden die Umbauten spätestens am kommenden Freitag beendet und die Versorgung wiederhergestellt sein.“

Der Pressesprecher berichtete, dass das Unternehmen in dieser Woche in diesem Bereich die Mobilfunkstandorte auf den neuen Mobilfunkstandard 5G vorbereite. „Für etwaige Unannehmlichkeiten im Zusammenhang mit den Modernisierungsmaßnahmen bitten wir unsere Kunden in Pattensen um Entschuldigung“, sagte Borm weiter.

Arbeiten im Homeoffice ist kaum möglich

Ein Pattenser berichtete dieser Zeitung davon, dass Datenverbindungen nicht funktionieren und selbst Anrufe sowie Textnachrichten die meiste Zeit nicht möglich seien. „An ein Arbeiten aus dem Homeoffice ist gar nicht zu denken“, sagte der Bürger.

Von Mark Bode