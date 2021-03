Der Netto-Markt in Pattensen-Mitte an der Göttinger Straße ist seit etwa zwei Wochen geschlossen. Hinter den Türen wird noch intensiv gearbeitet. Denn die Filiale wird modernisiert. Doch schon bald können sich die Kunden vom Ergebnis selbst überzeugen.

Netto-Markt öffnet nach Renovierung am 30. März wieder

Pattensen - Netto-Markt öffnet nach Renovierung am 30. März wieder

Pattensen - Netto-Markt öffnet nach Renovierung am 30. März wieder