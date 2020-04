Ab Mittwoch nach Ostern sind in Pattensen die Wertstoffhöfe und Landwirtschaftlichen Grüngutannahmestellen wieder regulär geöffnet. Es gelten allerdings besondere Verhaltensregeln.

In vielen Gärten - wie in diesem Garten in Jeinsen - steht der Grünschnitt schon zum Abtransport bereit. Quelle: Kim Gallop