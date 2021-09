Koldingen

Sie sind nur etwas größer als eine Hand, haben ein sehr weiches Gefieder und lassen das Prozedere klaglos über sich ergehen, obwohl der Lichtschein für sie ungewohnt ist. Denn bis zu diesem Zeitpunkt lebten sie ausschließlich im Dunkeln in einem Nistkasten. Fünf kleine Schleiereulen sind auf dem Hof von Anita Mönkemeier im Pattenser Ortsteil Koldingen beringt worden. Mitarbeiter des Naturschutzbundes (Nabu) sind dafür aktiv geworden. Anhand der Buchstaben- und Zahlenkombination auf den silberfarbenen Ringen, die nun um die kleinen Beine der Schleiereulen baumeln, lässt sich später deren Herkunft zurückverfolgen.

Die Schleiereulen lassen die Beringung problemlos über sich ergehen. Quelle: Mark Bode

Manfred Wichmann, der mit der Beringung in Koldingen beauftragt wurde, ist zufrieden, in dem Nistkasten auf dem Hof die fünf Jungtiere gefunden zu haben. Es ist der einzige von insgesamt 15 im Pattenser Raum vom Nabu aufgestellten Kästen, die von Schleiereulen bewohnt werden. „Häufig nutzen auch Turmfalken diese Kästen“, sagt Wichmann. Nach dem Winter, der für die Eulen extrem hart gewesen ist, hatte er keine hohen Erwartungen, viele Jungtiere zu finden.

40 Jungtiere in südlicher und östlicher Region Hannover

In der südlichen und östlichen Region Hannovers habe er in den aufgestellten Nistkästen insgesamt acht Bruten mit 40 Jungtieren gefunden. „In der Spitzen hatten wir pro Jahr 160“, sagt Wichmann. „In richtig schlechten Jahren waren es aber auch mal nur fünf Jungtiere.“ Schleiereulen könnten auch zwei- oder sogar dreimal im Jahr brüten, wenn die Mäuselage gut ist. „Wenn sie viel Nahrung finden, sind sie extrem produktiv“, sagt der Eulenexperte des Nabu.

Eine Schleiereule wurde beringt. Quelle: Mark Bode

Der Winter mit einer bedeckten Schneedecke habe dazu geführt, dass viele Schleiereulen gestorben sind. „Sie finden im Schnee keine Nahrung“, sagt Wichmann. Tiere würden zudem immer wieder an Hochspannungsleitungen, Windrädern und auch im Straßenverkehr sterben. „50 Prozent der Jungtiere kommen früh ums Leben“, sagt er. Dennoch sei die Schleiereule keine bedrohte Tierart. Sie erhole sich schnell wieder. So kritisch Wichmann den Klimawandel sieht, so sagt er auch: „Die Schleiereule könnte ein Gewinner des Klimawandels werden.“

Jungtiere können kräftig zubeißen

Das Beringen der Jungtiere auf dem Hof in Koldingen ist kein ganz einfaches Unterfangen. Wichmann und seine Helfer Ernst Barkoff und Thomas Volkert klettern zunächst unter das Dach der Scheune, verstauen die fünf Schleiereulen in Säcken und transportieren sie nach draußen. Behutsam nimmt Volkert ein Jungtier aus dem Beutel. Mit großen Augen schaut sich die kleine Eule um, bleibt aber ganz ruhig. „Die sind eigentlich nachtaktiv. Am Tage herrscht bei ihnen eine relative Starre“, sagt Wichmann. Dennoch sei eine gewisse Vorsicht angebracht. „Wenn die zubeißen, dann wird es richtig schmerzhaft“, berichtet er aus eigener Erfahrung. Mit einer Zange bringt er innerhalb weniger Sekunden den Ring an einem der Beine an.

Eine kleine Schleiereule erhält einen Ring um ein Bein. Quelle: Mark Bode

„Wird das nicht zu eng, wenn die Tiere größer werden?“, fragt Mönkemeier. „Die Beine wachsen bei Schleiereulen nicht weiter“, erläutert der Experte darauf. Nach und nach beringt er alle fünf Tiere, die anschließend wieder im Sack verstaut und danach behutsam in ihr Quartier gesetzt werden.

Mönkemeier möchte weiteren Nistkasten

Mönkemeier freut sich bereits darauf, die langsam größer werdenden Tiere bald bei der Dämmerung beobachten zu können. „Manchmal kann man sehen, wie sie das Quartier verlassen“, berichtet sie von Erfahrungen der Vorjahre. Seit etwa zehn Jahren befindet sich der Nistkasten auf dem Hof. „Ich hätte gerne einen zweiten“, sagt sie. „Schleiereulen gehören für mich dazu, ich finde es schön, welche auf dem Hof zu haben“, sagt sie. Wichmann kündigt an, wenn er Zeit findet, weitere der 70 mal 70 Zentimeter großen Kästen mit zwei Zimmern bauen zu wollen. Allerdings müsse über den Standort im Vorfeld genau nachgedacht werden.

Von Mark Bode