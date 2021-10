Pattensen-Mitte

In verschiedenen Tonhöhen sind surrende Motorengeräusche über den abgeernteten Feldern zwischen der B3-Ortsumgehung und der Jeinser Straße zu vernehmen. Wer den Blick gen Himmel richtet, erkennt schnell die Verursacher. Helikopter, Sportflugzeuge und auch futuristische Flieger sind zu sehen, die sich in engen und weiten Kurven bewegen und mal akrobatisch eine Rolle drehen. Es sind allesamt kleine Modellflugzeuge und Hubschrauber, die an diesem Sonntagvormittag aus einem speziellen Grund über Pattensen herumschwirren. Der auf dem Areal beheimatete Modellflugklub (MFK) Pattensen feiert vereinsintern sein 50-jähriges Bestehen.

Modellflieger starteten in Hemmingen-Arnum

„Auf einem Feldweg bei Arnum hat das Ganze 1967 mal angefangen“, sagt der stellvertretende Vorsitzende Michael Wendland. Nach vier Jahren als Sparte in der SV Arnum hatten sich die Mitglieder entschieden, sich als Modellflugklub Pattensen selbständig zu organisieren. „Bis zur Flurbereinigung wegen der geplanten B3-Ortsumgehung waren wir anschließend bis Ende 1994 nur rund 800 Meter von diesem Standort entfernt beheimatet. Und seit 1995 jetzt hier auf unserem Platz“, sagt der Vorsitzende Frank Sagen. Die beiden Vorstandsmitglieder sind zuversichtlich, dass sie ihren Standort auch in den nächsten Jahren behalten können. Doch das ist angesichts geplanter Flächen für Windenergieanlagen keineswegs sicher.

Zur Galerie Der Modellflugklub Pattensen hat vereinsintern sein 50-jähriges Bestehen gefeiert.

„Wir sind aus allen Wolken gefallen, als wir von der geplanten Änderung des Flächennutzungsplanes gehört haben“, sagt Wendland. Doch die eigentlichen Pläne der Stadt zur Schaffung weiterer Vorrangflächen im Stadtgebiet zur Aufstellung zusätzlicher Windräder hatten schnell einen Dämpfer erhalten. Die Bundeswehr hatte Einspruch mit dem Hinweis eingelegt, ein Teil der neuen Planungsfläche sei eine Hubschraubertiefflugstrecke. „Da hat uns die Bundeswehr geholfen, dass wir hier bleiben können“, sagt Wendland. Denn die Fläche für Windenergieanlagen musste nun verkleinert werden. Das Vereinsgelände ist somit nicht mehr unmittelbar betroffen.

MFK will Pachtvertrag verlängern

Sagen erwartet aufgrund der bisherigen Erfahrungen bezüglich Windradplanungen, dass es noch mindestens fünf Jahre dauert, bis auf der neuen Fläche überhaupt ein Windrad gebaut wird. Dann müsse man sehen, wie sich die Standorte der Windräder auf die Flugschneisen für den Verein auswirken. „Wir lassen bei diesem Thema nichts anbrennen und beobachten, was passiert“, sagt Wendland. Vorrangiger Plan für den Vorstand: Der im Herbst nächsten Jahres auslaufende Pachtvertrag für das Vereinsgelände soll mit einer Erbengemeinschaft um möglichst viele Jahre verlängert werden.

Anlässlich des Jubiläums möchte der Vorstand aber nicht nur auf die Historie mit früheren Modellen aus Balsaholz und Verbrennungsmotoren zurückblicken. Vielmehr möchten Sagen und Wendland den MFK für die Zukunft aufstellen. Das soll dadurch gelingen, auch Frauen für das Fliegen mit Modellen zu begeistern. Bislang sind laut Wendland alle 110 Mitglieder männlich. „Dabei freuen wir uns auch darüber, wenn Frauen Interesse am Modellflug zeigen und bei uns Mitglied werden“, sagt er.

Ferienpassaktion bringt neues Mitglied

Um Nachwuchs für sich zu gewinnen, beteiligt sich der Verein am Ferienpassprogramm der Stadt. Das hatte in diesem Sommer zum Erfolg geführt. Der zwölfjährige Oliver aus Jeinsen ist neu dabei. Er wird vom langjährigen MFK-Flugausbilder Johann Ellmers im Umgang mit der Technik geschult. „Das hatte mir in den Ferien großen Spaß gemacht. Ich weiß, dass ich dafür lernen muss, um mit den Flugzeugen zukünftig umgehen zu können.“

Während die einen lieber fliegen möchten, wollen andere bevorzugt basteln: Wer Spaß am Modellflugbau hat und mindestens zwölf Jahre alt ist, kann unter der Leitung des Vereinsmitgliedes Peter Grochowski – auch ohne Vereinsmitglied zu sein – an einer offenen Modellbaugruppe in der KGS Pattensen teilnehmen. Weitere Informationen gibt es bei Grochowski per E-Mail an Team-Jugendarbeit@MFK-Pattensen.de.

Von Torsten Lippelt