Pattensen-Mitte

Das Förderprogramm des Bundes mit dem Titel „Aufholen nach Corona“ ist im Spätsommer gestartet. Auch der Verein Mobile mit dem Mehrgenerationenhaus hat sich daran beteiligt. Doch wenn Elke Eicke von Mobile an den Namen denkt, muss sie lachen. Es ist allerdings eher Galgenhumor. „Mit Aufholen hatte das ja nicht viel zu tun. Die Bezeichnung ist nicht so richtig passend“, sagt sie. Denn: Nicht alle geplanten Angebote waren möglich. Die beantragten Fördermittel für nicht umgesetzte Angebote verfallen nun. Dennoch fällt das Fazit für die angebotenen Veranstaltungen so positiv aus, dass der Mobile-Vorstand nun darauf hofft, im nächsten Jahr die ausgefallenen Projekte nachzuholen und Bewährtes erneut anzubieten. Aufgrund der Bund-Förderung sind die Angebote für die Teilnehmer kostenlos.

Matschen kommt besonders gut an

Lernrückstände und soziale Rückstände – während der Corona-Pandemie ist Vieles bei Kindern und Jugendlichen auf der Strecke geblieben, sagt die Vorsitzende des Vereins Mobile, Annette Köppel. Rund 7.500 Euro hatte der Verein beim Bund für insgesamt sieben Projekte beantragt. Besonders beliebt ist das „Matschen, Basteln, Hüpfen und Balancieren“ gewesen. „Das hatten wir sogar an zwei Tagen angeboten. Jeweils fünf Familien waren dabei“, sagt Köppel. An vier Nachmittagen hatten sich die Gruppen jeweils getroffen und Spaß im Freien gehabt. „Davon waren alle begeistert“, sagt Eicke.

Annette Köppel (links) und Elke Eicke vom Verein Mobile möchten Angebote für Kinder und Eltern im Rahmen des Förderprogramms "Aufholen nach Corona" auch im Jahr 2022 im Mehrgenerationenhaus anbieten. Quelle: Mark Bode

An einem Nachmittag hatten sich sieben Kinder im Alter von sechs bis neun Jahren zum Floßbauen am Fuchsbach getroffen. Ein geplanter zweiter Termin musste entfallen, weil die Leitung der Gruppe krank geworden ist. Beim „Natur-Bingo“ waren ebenfalls sieben Kinder im Alter von sechs bis zehn Jahren dabei. Sie sammelten Naturmaterialien, malten Mandala und backten Stockbrot. Zum Bauen von Vogelfutterstelle waren vier Kinder im Alter von sechs bis acht Jahren zusammengekommen. Ein zweiter Termin fiel ebenfalls krankheitsbedingt aus. Mobile möchte gerne einen Ersatztermin noch für den 4. Dezember anbieten. Bislang sind dafür vier Kinder angemeldet. Ob diese Veranstaltung möglich ist, erfahren Interessierte beim Verein unter Telefon (05101) 109030.

Das gemeinsame Kochen fällt kurzfristig aus

Weil die Gruppenleitung krank wurde, musste das Bauen von Insektenhotels komplett entfallen. „Dafür hatten wir sechs Teilnehmer auf der Liste“, sagt Köppel. Zum Abschluss der Angebote war für November noch ein gemeinsames Kochen mehrerer Familien geplant. Das entfiel, nachdem zwei angemeldete Familien aufgrund der steigenden Zahl an Corona-Infektionen die Begegnungen beschränken wollte.

Das Kochen wollen wir im Frühjahr nachholen“, sagt Eicke. Dann sollen ebenfalls Insektenhotels gebaut werden. „Das ist zu der Jahreszeit sinnvoller“, sagt Köppel. Für das Jahr 2022 hat Mobile insgesamt Fördergelder in Höhe von rund 14.000 Euro beantragt. „Wir haben aber noch keine Bewilligung“, sagt Köppel. So lange diese noch aussteht, kann das Team auch keine konkreten Termine festlegen und diese öffentlich machen. Daher sind vorerst noch keine Anmeldungen für die geplanten Angebote möglich.

Selbstwertgefühl soll gesteigert werden

„Wir bauen im neuen Jahr auf dem auf, was jetzt schon gut gelaufen ist“, sagt die Mobile--Vorsitzende. Bereits frühzeitig wurde das Projekt „1 Million Sterne-Hotel“, das für Väter und Schulkinder von zehn bis 14 Jahren geeignet ist, auf das Jahr 2022 verschoben. Die Insektenhotels, das Natur-Bingo, das Matschen und der Floßbau sollen im Frühjahr oder Sommer wiederholt werden. An neuen Veranstaltungen plant Mobile unter anderem einen „Interkulturellen Garten“. Kinder sollen dabei im Garten forschen und spielen können. Die Angebote „Kinderzeit mit Pferd“ und „Erlebnispädagogik mit Tieren“ werden nach Rücksprache mit Pattenser Grundschulen mit Kindern besetzt. „Dabei soll das Selbstwertgefühl von Kindern verbessert werden“, sagt Eicke.

Neben den meisten Angeboten für Kinder ist auch ein Projekt speziell für Jugendliche geplant. „Ich kann viel mehr, als ich weiß“, lautet der Titel. Das Selbstwertgefühl von 13- bis 18-Jährigen soll dabei gefördert werden.

Köppel und Eicke hoffen, dass die Corona-Lage die geplanten Veranstaltungen zulässt. „Bis auf das Kochen sind alle Events für draußen geplant“, sagt Köppel.

Von Mark Bode