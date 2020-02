„Mister Sportabzeichen“ Friedrich Weber entdeckte den Rekordläufer

Pattensen

„Ja, neuerdings gewinnt er fast alles“, sagt Friedrich Weber und lehnt sich zufrieden im Bürostuhl zurück, der im Obergeschoss seines Hauses steht. Die Rede ist von Haftom Weldaj, der 2015 aus Eritrea floh, um nach Deutschland, genauer nach Pattensen zu kommen und hier einen Neuanfang machte.

Der sportliche Aufstieg dieses Mannes begann 2015 so raketenmäßig, dass die Geschichte, die hier erzählt wird, das Zeug dazu hätte, in Hollywood verfilmt zu werden. Der Erfolg von Haftom Weldaj ist aber auch sehr stark mit dem Einsatz von Friedrich Weber verbunden. Das erste Mal begegneten sich die beiden vor knapp fünf Jahren auf dem Sportplatz.

Ausnahmetalent hält sich nicht für guten Läufer

„Mir fiel Haftoms wahnsinniger Schritt auf, und ich fragte ihn, wie schnell er die Distanz von zehn Kilometern läuft“, erinnert sich Weber. Er sei nicht so gut im Laufen, habe der junge Mann damals gesagt – eigentlich wollte er nur sein Sportabzeichen machen. Daraufhin entgegnete der Sportabzeichen-Obmann des TSV Pattensen: „Da bist du aber schief gewickelt. Du läufst eigentlich ganz gut.“ Die Abnahme des Sportabzeichens war daher mehr oder weniger nur eine Formsache.

Richtig los ging es erst danach. Weber meldete seinen neu gewonnenen Schützling bei verschiedenen Wettbewerben an. Ein Volltreffer: Haftom lief und läuft allen davon und räumt eine sportliche Auszeichnung nach der anderen ab.

Inzwischen unter den 25 Besten in Deutschland

Neben dem Titel Norddeutscher Meister läuft er inzwischen in vier Disziplinen unter den Top 25 in ganz Deutschland. Und das, obwohl er kein Berufssportler, sondern ganz normal berufstätig ist. Auch wenn die Herkunft von Weber und Weldaj sich gänzlich unterscheidet, im Geiste sind der 80-Jährige und der 29-Jährige längst Vater und Sohn oder Großvater und Enkel geworden: „Zu mir sagt Haftom Mama, meinen Mann nennt er Opa“, sagt Brunhild Weber und lacht, während sie Kaffee und Kekse auf den Tisch stellt. Das Ehepaar Weber kommt aus dem Schwärmen für Haftom Weldaj nicht heraus: Haftom sei so hilfsbereit und freundlich, so begabt und bescheiden.

Sportler trainiert im Höhenlager für Berlin

„Aktuell bereitet er sich in Äthiopien im Höhen-Trainingslager auf den nächsten Berlin-Marathon vor. Mit Kenenisa Bekele, der beim vergangenen Großereignis nur knapp den Weltrekord verpasste“, erzählt Friedrich Weber am Steuer seines Autos, auf dem Weg zum Sportplatz, um dort zu zeigen, wo Förderer und Talent sich das erste Mal begegneten.

Zuvor legt der 80-Jährige an einem Warenlager einen Zwischenstopp ein. Noch immer ist Weber auch Unternehmer. Einst begann er im Handel seiner Eltern, wechselte dann zu Melitta und arbeitete sich dort in verantwortungsvolle Positionen hoch, bevor er sich vor zweieinhalb Jahrzehnten selbstständig machte und Restposten seines ehemaligen Arbeitgebers ankaufte, um diese an Sonderpostenmärkte zu veräußern. In den Hochregalen liegen Kaffeefiltertüten und Staubsaugerbeutel von Modellen, die schon längst nicht mehr gebaut werden.

Mentor Weber hat Spaß an der Arbeit und am Sport

Friedrich Weber, der von Freunden „Fritz“ und seiner Frau Brunhild „Fred“ genannt wird, hat Spaß an der Arbeit. Und er hat Spaß am Sport. Die Liste seiner eigenen Bestleistungen ist lang und reicht vom Marathon in zwei Stunden und 51 Minuten über 30 Kreismeistertitel bis hin zu 63 Sportabzeichen.

Die Mischung aus passioniertem Sportler und Unternehmer kommt vielen Menschen zu Gute. Auch, aber nicht nur, Haftom Weldaj.

