Pattensen-Mitte

Pattensen hat ein neues Jugendparlament. „Das ist richtig cool. Man fühlt sich wie eine Politikerin“, sagte die 18 Jahre alte Lubna Al Aswad nach der konstituierenden Sitzung des neuen Jugendparlaments. „Es fühlt sich an, als ob man hier tatsächlich etwas bewegen kann“, ergänzte die 17-jährige Svea Brinkmann. Zur neuen Jugendbürgermeisterin wurde in der Sitzung Mila Revink gewählt. „Das fühlt sich schön an, das Vertrauen von den anderen Mitgliedern zu haben“, sagte die 18-Jährige. Zudem wurde noch festgelegt, wer in welchen Ausschüssen als Vertreter des Jugendparlaments dabei ist.

Die Nervosität war der Mehrzahl der Jugendlichen anfangs anzumerken. Mit Georg Thomas und Torben Löhr (CDU), Uwe Hammerschmidt und Sandra Stets (Bündnis 90/Die Grünen), Matthias Friedrichs und Jens Ernst (SPD) sowie Hans-Friedrich Wulkopf (Freie Wähler) war eine Vielzahl an Ratsmitgliedern anwesend. „Es kann schon etwas einschüchternd sein, wenn man so viele Zuhörer hat. Man möchte dann nichts Falsches sagen und sich auch nicht versprechen“, erklärte Helene Hüper. Sie gehörte dem alten Jugendparlament an. „Es fühlt sich etwas komisch an, nun außen vor zu sein“, sagte sie.

Revink ist einziger Vorschlag

Zuvor hatte Bürgermeisterin Ramona Schumann die konstituierende Sitzung eröffnet. Nach einer Pflichtbelehrung ging es mit der Wahl der Jugendbürgermeisterin weiter. Mila Revink war der einzige Vorschlag. Das hatte sich bereits auf der Klausurtagung am vergangenen Wochenende angedeutet. Die Wahl war schließlich nur noch Formsache. Einstimmig votierten alle für die Schulenburgerin.

Schumann räumte ihren Platz, gratulierte Revink mit einem festen Händedruck. Mirco Kosian (17) und Svea Brinkmann, beide aus Pattensen-Mitte, wurden zu Revinks Stellvertretern gewählt. Sie entscheiden zukünftig, wer von ihnen die Sitzungen des Stadtrates besucht. Im Rahmen der Sitzung des Rates am Donnerstag, 16. Dezember, wollen sich alle Mitglieder des Jugendparlaments vorstellen.

„Es fühlt sich an, als ob man hier tatsächlich etwas bewegen kann“: Die 13 Mitglieder des Jugendparlaments von Pattensen sind am Mittwochabend in der Aula der Ernst-Reuter-Schule zu ihrer konstituierenden Sitzung zusammengekommen. Quelle: Mark Bode

Souverän führte Revink, die stellvertretende Schülersprecherin und Jahrgangssprecherin an der KGS ist, durch die weiteren Tagesordnungspunkte. Nachdem sich bereits am Wochenende bei der Klausurtagung alle Teilnehmer darauf verständigt hatten, wer in den nächsten zwei Jahren die Sitzungen der Ausschüsse oder Ortsräte sowie der Arbeitsgruppen besucht, stimmten die Mitglieder en bloc darüber ab. Die Mitglieder des Jugendparlaments haben in sämtlichen politischen Gremien ein Rede- und Antragsrecht. Nur mitstimmen dürfen sie nicht.

Mitglieder wollen sämtliche Ortsratssitzungen besuchen

Anders, als in der Vergangenheit, hat sich das neue Jugendparlament vorgenommen, in allen Ortsratssitzungen anwesend zu sein. „In der Vergangenheit waren wir nur da, wenn es um Themen ging, die speziell die Jugend betroffen haben“, sagte Revink. Doch gerade in diesen kleinen Gremien sei es gut, Kontakte zu den Politikern zu knüpfen und sich persönlich auszutauschen.

Revink und Lilli Engelhardt sind die beiden einzigen Jugendlichen, die nach dem ersten Jugendparlament eine zweite Amtszeit dranhängen. „Ich möchte für alle ein offenes Ohr haben und besonders die Jüngeren an die Hand nehmen“, sagte die neue Jugendbürgermeisterin. „Es soll niemand eine Scheu haben, seine Meinung deutlich zu äußern.“

Vierköpfige Gruppe betreut soziale Medien

Um in Zukunft in der Öffentlichkeit noch besser wahrgenommen zu werden, hat sich ein Team bestehend aus Svea Brinkmann, Lisann Wegener, Lilli Engelhardt und Mila Revink gebildet, das häufiger über soziale Netzwerke über die Arbeit des Gremiums informieren möchte. „Wenn wir die Arbeit auf mehrere Schultern verteilen, ist es einfacher“, sagte Revink. Das sei eine Lehre aus dem ersten Jugendparlament gewesen.

„Es soll niemand eine Scheu haben, seine Meinung deutlich zu äußern“: Das neue Jugendparlaments will offen für alle Jugendlichen sein. Quelle: Mark Bode

Am Rande wollte Bürgermeisterin Schumann noch eine Aussage von Claudia Schoppmeier richtigstellen. Die Jugendpflegerin hatte bei der Klausurtagung die Bedeutung des Jugendparlaments hervorgehoben und gesagt, dass dieses „in der Hierarchie über den Ortsräten“ steht. „Denn im Gegensatz zu euch haben die Ortsräte kein Antragsrecht in den städtischen Gremien.“ Schumann sagte dazu: „Das Jugendparlament ist keinem anderen Gremium übergeordnet. Es gibt gar keine Ordnung.“ Denn laut der Bürgermeisterin würden schließlich auch Anträge aus den Ortsräten im Stadtrat behandelt.

Als die Sitzung beendet war, schnappte sich Schumann schnell die beiden Jugendparlamentsmitglieder Mila Revink und Frida Müller. Sie sind – wie Schumann – in Schulenburg zuhause. „Das Schulenburg-Shuttle fährt jetzt los“, rief Schumann abschließend laut und winkte den elf weiteren Nachwuchsparlamentariern zu.

Von Mark Bode